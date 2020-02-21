Додон предложил изменить Закон о Высшем совете магистратуры

Глава республики объяснил, что предложенный им законопроект направлен на приведение концепции избрания председателя Высшего совета магистратуры в соответствие с международными стандартами.

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккьо, что направил в парламент проект о внесении изменений в Закон о Высшем совете магистратуры (ВСМ), как рекомендовали в Совете Европы.

"Констатировали активное взаимодействие Комиссии и руководства нашей страны в части имплементации необходимых реформ. Были едины во мнении, что Молдова – один из самых надежных партнеров и "клиентов" Венецианской комиссии", - написал Додон на своей странице в Facebook по итогам встречи с Букиккьо.

Глава республики считает, что при экспертной поддержке со стороны комиссии Совета Европы удастся найти оптимальные решения для изменения действующего законодательства Молдовы, когда в этом будет необходимость.

"Высоко оценил встречу с господином Букиккьо в конце января в Страсбурге, где молдавская сторона подтвердила приверженность взятым на себя международным обязательствам по имплементации реформ", - сказал Додон.

По его словам,глава Венецианской комиссии дал хорошую оценку проведенным в Кишиневе рабочим встречам в парламенте и правительстве и выразил уверенность в успешном осуществлении реформ в нашей стране.

"Сообщил господину Букиккьо о том, что направил в парламент в качестве законодательной инициативы проект о внесении изменений в Закон о Высшем совете магистратуры на основании рекомендаций Венецианской комиссии и мнения главного управления по вопросам прав человека и правового государства Совета Европы", - добавил президент.

Додон подчеркнул, что с принятием законопроекта концепция избрания председателя ВСМ будет приведена в соответствие с международными стандартами.

Он также выразил надежду на то, что проект получит поддержку в законодательном органе в ходе весенней сессии и вступит в силу в ближайшее время.

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