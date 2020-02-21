Молдавские эксперты: историю ВОВ переписать невозможно, как бы Запад не хотел

В феврале 1945 года войска Красной армии полностью освободили территорию Польши, где в наши дни власти стремятся переиначить историю. Молдавские эксперты прокомментировали ситуацию и данные опроса Sputnik.Мнения.

КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. Польшу освобождали не только русские, но и украинцы, белорусы, молдаване, азербайджанцы, армяне и другие представители многонационального советского народа. То, что происходит в этой стране, - издержки идеологической, пропагандистской борьбы Запада, которая сегодня ведется против Российской Федерации. Такое мнение корреспонденту Spuitnik Молдова высказал историк, политолог, доктор философии Борис Шаповалов.

Три четверти века назад соединения Красной Армии и Войска Польского завершили разгром фашистских полчищ на территории Польши, полностью освободив эту страну. Об ужасах, творившихся на польской земле во время немецкой оккупации говорить сложно - достаточно упоминания лагерей смерти Освенцим и Майданек, чтобы понять масштаб трагедии.

В наши дни на территории Польши был проведен опрос Sputnik.Мнения, в ходе которого респондентам предложили ответить на несколько вопросов. Один из них - кто освободил Освенцим? На это 73 процента опрошенных заявили, что лагерь смерти был освобожден именно войсками Красной Армии. На второй вопрос, о том, испытывают ли благодарность жители Польши в Красной Армии за освобождение территории их страны, 65 процентов респондентов ответили утвердительно, и лишь 27 процентов - отрицательно.

© Sputnik / Инфографика по результатам опроса

Между тем, на территории Польши все чаще возникают вопросы о сносе памятников советским бойцам, павшим за ее свободу, а историю 75-летней давности пытаются подогнать под лекала всеевропейской, западной политкоректности, не основываясь на правде, на том, как было на самом деле.

Почему так происходит в Польше и ряде стран ЕС, стараются ли и в Молдове переписывать историю, подгоняя ее под сиюминутные требования? Корреспондент Sputnik Молдова разбирался в вопросе.

Власти ЕС, истории не помнящие

По убеждению Бориса Шаповалова, результаты опроса Sputnik.Мнение об освобождении Польши еще раз подтверждают, что власть и народ - не всегда понятия идентичные.

По словам собеседника, несмотря на прошедшие три четверти века, польский народ с благодарностью помнит о том, что 600 тысяч граждан СССР пали смертью храбрых за то, чтобы избавить эту страны Европы от фашистской оккупации.

"Около 1 миллиона 800 тысяч советских бойцов были ранены в ходе освобождения Польши. Поэтому, естественно, на территории этой страны существуют мемориалы, большие захоронения воинов Красной Армии. Когда власти этой страны в угоду каким-то своим идеологическим планам пытаются переписать историю, пытаются противопоставить исторической памяти свои современные измышления, это встречает непонимание и возмущение и среди граждан Польши, и среди жителей большинства постсоветских стран", - заявил Шаповалов.

По мнению историка, события, которые сегодня пытаются предпринять власти Польши, воюя с мертвыми, с павшими бойцами, возмущают и граждан Молдовы – республики, жители которой, наравне со всем советским народом принимали участие в освобождении Польши и других европейских стран от нацизма, дойдя до Берлина в победном 1945 году.

Причины "атаки на историю"

Историк напомнил: это происходит потому, что войну против Советского Союза вела не только нацистская Германия, официально в ней участвовали 9 европейских государств с фашистскими режимами, а еще 15 стран добровольно подключились в этой военной агрессии на немецком восточном фронте.

"Только пленных — не немцев было взято в плен советскими войсками порядка 600 тысяч человек. В самый тяжелый и переломный для СССР 1943 год на восточном фронте воевало более 1 миллиона солдат и офицеров, не являвшихся служащими Вермахта. Цифры говорят сами за себя", - отметил собеседник.

То, что наблюдается сегодня в Польше, происходит лишь из-за желания властей ряда стран в корне переписать историю, максимально исказить правду, сделать так, чтобы будущие поколения видели эти события в отвратительно кривом зеркале, уверен Шаповалов.

Народ все равно помнит

В свою очередь, доктор исторических наук Сергей Назария сообщил корреспонденту Sputnik Молдова, что, по с его точки зрения, большая часть опрошенных в ходе Sputnik.Мнения наверняка заявили именно так, поскольку родились и получили воспитание во времена социалистической Польши.

"Эти люди мыслят более здраво и составляют пока большинство населения Польши. Я думаю, что среди польской молодежи ситуация несколько иная. Их мышление в значительной степени удалось переделать, их попросту оболванивают власти страны, сделавшие историю служанкой своих интересов", - заявил Назария.

Если тенденции переписывания истории Второй мировой войны сохранятся в ряде европейских стран, через 20 лет и в Польше, и даже в Молдове общественное мнение о тех исторических событиях будет похоже на то, которое уже господствует во Франции, в Италии, в Великобритании, в Японии, подчеркнул собеседник. Запад, по его мнению, заинтересован в том, чтобы население Европы в большинстве своем считало, что решающую роль в разгроме фашизма сыграли США. Между тем, в Польше забывают, что наравне с Красной Армией территорию этой страны освобождали и бойцы Войска Польского, добавил собеседник.

"Позиция США проста – они хотят внушить народам Европы, что Красная Армия лишь немножечко помогла им в разгроме фашизма, а СССР представляют виновником в развязывании войны наравне с фашистской Германией. Но народ обмануть сложно. Яркий пример тому – опрос, проведенный в Польше. Большинство польского народа не верят такой, западной пропаганде", - сказал Назария.

Одурманивание молдавской молодежи

Несмотря на то, что в Молдове праздник 9 мая, День Победы, отмечается всенародно, в республике есть некоторые индивиды, которые также, как в Европе пытаются переписать историю, сделать молдавский народ не победителем, коим он и является, а проигравшим в той войне, уверен Борис Шаповалов.

"В Молдове был такой исполняющий обязанности президента, либерал Михай Гимпу. Ему принадлежат слова о том, что молдавский народ должен скорбеть 9 мая, поскольку, по его мнению, молдавский народ проиграл в той войне. На самом деле молдавский народ – в числе победителей немецкого нацизма и европейского фашизма. 400 тысяч наших сограждан с оружием в руках участвовали в Великой Отечественной войне", - отметил историк.

Шаповалов подчеркнул, что молдавскому народу следует гордиться подвигами дедов и прадедов – 26 человек, уроженцев Молдовы, были награждены орденами Славы трех степеней и стали Героями Советского Союза.

"Иногда находятся немногие отщепенцы в нашей стране, которые пытаются осквернить эту святую память. Все это находит сопротивление в молдавском обществе. Но самая большая проблема, что молдавские дети в школах учат историю чужого государства, которое до 1944 года воевало на стороне фашистской Германии", - уточнил Шаповалов.

По мнению эксперта, в республике должны изучать историю Молдовы, на конкретных примерах знать, каких усилий на протяжении веков стоила государственность.

"Нельзя воспитать гражданина страны, настоящего патриота не на истории его страны, не на примерах героизма его предков", - подытожил собеседник.

Историк Сергей Назария считает, что среднее и старшее поколение в молдавском народе остается не позициях, максимально близких к исторической правде, в то время, но с молодежью ситуация иная.

"Их 30 лет продолжают оболванивать, они по сей день изучают в школах "Историю румын". В принципе ничего не меняется, нынешняя власть также не особо торопится менять название и содержание предмета так, чтобы дети изучали историю своего, а не соседнего государства", - подчеркнул Назария.

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