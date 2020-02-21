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Сад.

Что обнаружил житель Кицкан в яблоневом саду

© Sputnik / Алексей Сазонов
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200221/29280583/chto-obnaruzhil-zhitel-Kitskan-v-yablonevom-sadu.html

Находка потребовала приезда правоохранителей, специалистов военного ведомства и представителей Совместных миротворческих сил.

ТИРАСПОЛЬ, 21 фев – Sputnik. Предмет, похожий на боеприпас, обнаружил работник в яблоневом саду, расположенном на окраине села Кицканы. Законопослушный гражданин о находке сразу же сообщил в правоохранительные органы.

"Проржавевший металлический предмет лежал на поверхности земли, прикрытый листвой и ветками. Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен Великой Отечественной войны", - отметили в пресс-службе МВД.

На месте происшествия, как во всех случаях обнаружения боеприпасов в Зоне безопасности, работали члены следственно-оперативной группы, специалисты регионального оборонного ведомства, а также представители четырехсторонней комиссии Объединённого военного командования Совместных миротворческих сил.

Сапер Национальной армии.
© Photo : Ministerul Apărării
В прошлом году саперы обезвредили около 7700 снарядов и мин времен войны

Найденный артиллерийский снаряд будет в дальнейшем, как и полагается, утилизован.

В правоохранительном ведомстве с связи с новой находкой боеприпасов напоминают, что во время проведения земельных работ необходимо быть предельно внимательными к любым подозрительным предметам. В случае обнаружения таковых не надо их самостоятельно извлекать, транспортировать или пытаться разобрать. Следует немедленно известить о находке правоохранителей.

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Теги:
боеприпас, снаряд, Приднестровье


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