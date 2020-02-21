Что обнаружил житель Кицкан в яблоневом саду

ТИРАСПОЛЬ, 21 фев – Sputnik. Предмет, похожий на боеприпас, обнаружил работник в яблоневом саду, расположенном на окраине села Кицканы. Законопослушный гражданин о находке сразу же сообщил в правоохранительные органы.

"Проржавевший металлический предмет лежал на поверхности земли, прикрытый листвой и ветками. Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен Великой Отечественной войны", - отметили в пресс-службе МВД.

На месте происшествия, как во всех случаях обнаружения боеприпасов в Зоне безопасности, работали члены следственно-оперативной группы, специалисты регионального оборонного ведомства, а также представители четырехсторонней комиссии Объединённого военного командования Совместных миротворческих сил.

Найденный артиллерийский снаряд будет в дальнейшем, как и полагается, утилизован.

В правоохранительном ведомстве с связи с новой находкой боеприпасов напоминают, что во время проведения земельных работ необходимо быть предельно внимательными к любым подозрительным предметам. В случае обнаружения таковых не надо их самостоятельно извлекать, транспортировать или пытаться разобрать. Следует немедленно известить о находке правоохранителей.

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