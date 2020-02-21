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Паспорт РМ.

Правительство - за продление моратория на выдачу гражданства взамен инвестиций

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200221/29281961/premer-kiku-vystupil-za-prodlenie-moratoriya-na-pokupku-moldavskogo-grajdanstva.html

Проанализировав все преимущества и риски, кабмин рекомендует отменить соответствующий закон или оставить в силе приостановку его действия до 1 января 2021 года.

КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. Правительство выступает за продление моратория на действие программы по предоставлению молдавского гражданство в обмен на инвестиции в экономику страны, об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Ион Кику. 

Молдавский паспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гражданство Молдовы за деньги: отмену закона отложили, срок моратория истек

Рассмотрение парламентом инициативы, которая предполагает аннулирование программы "паспорт взамен капиталовложений", перенесено на следующую неделю.

Однако в четверг, 20 февраля, истек срок моратория на программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции, который вступил в действие 31 июля сроком на четыре месяца, начиная с 23 августа.

"Мы в правительстве, после того, как проанализировали все преимущества и риски, сформировали мнение. что этот закон должен быть отменен или же продлен мораторий до 1 января 2021 года. Но правительство не может принимать такого решения - только парламент", - уточнил Кику. 

По словам премьера, в кабмине уже на заседании в среду рассмотрят проект о поправках в закон о представлении молдавского гражданства за инвестиции. 

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Затем, как отметил Кику, документ направят в парламент, а там уже вопрос должны решить депутаты. 

Глава кабмина считает, что процедуры, не допускающие выдачу молдавских паспортов нежелательным лицам, вполне надежны.

"Мы хотим еще раз пригласить иностранных специалистов, в том числе и из ЕС, которые тоже выразили озабоченность. Все это - чтобы они указали нам, какие могут быть риски. Возможно в других странах есть подобные проекты и законы, и у них есть опыт", - объяснил премьер.

Гражданство в обмен на инвестиции 

Информационное табло в отделении по вопросам гражданства РФ. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Куденко
Не только в Молдове: где еще можно получить гражданство за инвестиции
Программу "продажи" молдавского гражданства ввели, когда у власти находилась Демпартия.

Предусматривалось, что в ней могут участвовать лица, которые не имели проблем с правосудием и подпадают под еще несколько обязательных условий. 

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Минимальная сумма безвозвратного вклада эквивалентна 100 тысячам евро. Или же претендент на получение гражданства (не младше 18 лет) должен вложить хотя бы в одну из областей стратегического развития республики не менее 250 тысяч евро.

Мнения разделились 

В партии "Действие и солидарность" (PAS) считают, что закон "может поставить под угрозу безопасность страны, а также либерализованного визового режима с ЕС".

Такое же опасение высказал и директор Европейской службы внешних связей по делам Восточного партнерства, ОБСЕ и России Люк Девинь.

"Это несовместимо, например, с либерализованным визовым режимом. Это вопрос безопасности", - подчеркнул европейский чиновник.

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Председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку демократ Александр Жиздан ответил, что пока еще не подготовлен один отчет по этому законодательному предложению.

Но он заверил, что процедуры проверки потенциальных граждан Молдовы тщательные и надежные. 

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