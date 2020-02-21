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Круизный лайнер Diamond Princess.

Новые подробности о состоянии молдавских граждан на борту лайнера в Японии

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200221/29283753/novye-podrobnosti-o-sostoyanii-moldavskikh-grazhdan-na-bortu-laynera-v-japan.html

На круизном судне, проходящем карантин в порту Йокагамы, продолжают находиться трое наших соотечественников.

КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова сообщило о состоянии трех молдавских граждан, заблокированных у берегов Японии на круизном лайнере "Diamond Princess". Результаты взятых у них биологических проб будут объявлены в течение 2-3 дней.

"Состояние молдавских граждан хорошее, у них не проявляются признаки болезни", - сообщается в пятницу в пресс-службе МИДЕИ.

Они продолжают соблюдать правила и рекомендации ответственных за карантинный режим. 

Министерство иностранных дел и европейской интерграции Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
В МИДЕИ рассказали, как граждане Молдовы смогут сойти с Diamond Princess

"Весь процесс карантина и медицинских тестирований на корабле проводится в строгом соответствии с положениями Всемирной организации здравоохранения и японского законодательства", - подчеркнуло молдавское внешнеполитическое ведомство.

Власти Японии и компании, предоставляющие услуги на круизном судне, примут окончательное решение о высадке всех членов экипажа или продлении карантина после получения результатов анализов всех пассажиров и индивидуальных консультаций.

Молдавская дипмиссия в Токио находится в постоянном контакте с тремя гражданами республики. Она также сообщает, что в экстренных случаях наши соотечественники, находящиеся в Японии, могут связаться с посольством по номеру +810 80 8850 7372.

Флаг КНР.
© Sputnik / Iliy Pitalev
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус.

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