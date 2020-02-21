Был стадион, а стал притон - в центре Кишинева бездомные выживают, как могут

Правоохранители и муниципальные работники осмотрели одно за другим все помещения на территории заброшенной спортивной арены.

КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. Сотрудники столичной полиции и муниципального предприятия "Autosalubritate" завершили в пятницу проверки в помещениях, оставшихся после сноса Республиканского стадиона, обнаружив в одном из них 9 человек без определенного места жительства, среди них оказались трое подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

При установлении их личности в инспекторате полиции сектора Центр выяснилось, что один из несовершеннолетних является уроженцем города Бельцы, другой - Теленешт, а третий - Криулян.

Они долгое время проживали в одном из заброшенных строений под "опекой" пятерых молодых людей в возрасте от 20 до 28 лет.

Правоохранители установили, что подростки периодически сбегали из дома, отправляясь попрошайничать в Кишинев, их неоднократно останавливали на улицах молдавской столицы за вызывающее и антисоциальное поведение.

Беглецов всякий раз возвращали под конвоем к месту их жительства в родные города. Однако все усилия полицейских оказывались тщетными - тинейджеры вновь убегали. Сейчас сотрудники правоохранительных органов вновь доставят шустрых подростков домой, но нет никакой гарантии, что они вновь не вернутся в свое временное пристанище на территорию бывшего Республиканского стадиона.

Ранее эту территорию хотели отдать под строительство посольства США, однако власти страны предложили дипломатическому ведомству выбрать другой участок под возведение представительства.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK