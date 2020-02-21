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Игорь Додон принял участие в выставке посольства Беларуси в РМ, посвящённой 75-летию Победы.

Додон принял участие в открытии выставки в честь 75-летия Великой Победы

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (101)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200221/29285298/dodon-prinyal-uchastie-v-otkrytii-vystavki-v-chest-75-letiya-velikoy-pobedy.html

На стендах представлены экспонаты, рассказывающие о боях на территории Беларуси летом 1941 года, историю антифашистской подпольной борьбы и партизанского движения.

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон был почетным гостем выставки "Беларусь живёт, Беларусь борется...", организованной посольством РБ в Кишиневе и Белорусским культурным центром в честь 75-летия Великой Победы.

Вечный огонь, архивное фото.
© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Вместе с главой государства в открытии экспозиции участвовали посол Беларуси и России в Молдове Сергей Чичук и Олег Васнецов.

На стендах представлены экспонаты, рассказывающие о боях на территории Беларуси летом 1941 года, историю антифашистской подпольной борьбы и партизанского движения, освобождении Родины от оккупантов. Проект "Лесная песня" в рамках этого же мероприятия посвящен жизни и борьбе белорусских партизан.

"Эта выставка показывает, как следует относиться к героическим страницам своего прошлого. Победа в Великой Отечественной войне, сохранение священной памяти о ней - это то, что объединяло и будет объединять наши народы", - написал Игорь Додон в Facebook.

При подготовке экспозиции были широко использованы документы из Национального архива РБ и Национальной библиотеки Беларуси.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (101)

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