Додон принял участие в открытии выставки в честь 75-летия Великой Победы

На стендах представлены экспонаты, рассказывающие о боях на территории Беларуси летом 1941 года, историю антифашистской подпольной борьбы и партизанского движения.

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон был почетным гостем выставки "Беларусь живёт, Беларусь борется...", организованной посольством РБ в Кишиневе и Белорусским культурным центром в честь 75-летия Великой Победы.

Вместе с главой государства в открытии экспозиции участвовали посол Беларуси и России в Молдове Сергей Чичук и Олег Васнецов.

На стендах представлены экспонаты, рассказывающие о боях на территории Беларуси летом 1941 года, историю антифашистской подпольной борьбы и партизанского движения, освобождении Родины от оккупантов. Проект "Лесная песня" в рамках этого же мероприятия посвящен жизни и борьбе белорусских партизан.

"Эта выставка показывает, как следует относиться к героическим страницам своего прошлого. Победа в Великой Отечественной войне, сохранение священной памяти о ней - это то, что объединяло и будет объединять наши народы", - написал Игорь Додон в Facebook.

При подготовке экспозиции были широко использованы документы из Национального архива РБ и Национальной библиотеки Беларуси.

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