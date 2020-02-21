"Limba noastră", новое прочтение: стихотворение звучит на восьми языках

Проект приурочен к Международному дню родного языка, который ежегодно празднуется 21 февраля с целью содействия лингвистическому и культурному разнообразию.

КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. Молодежная платформа за межэтническую солидарность опубликовала в пятницу на своей странице в Facebook видео, показывающее, как молодые люди читают известное стихотворение Алексея Матеевича "Limba noastră" на восьми языках этносов, проживающих на территории Молдовы.

Произведение прозвучало по-румынски, русски, украински, гагаузски, болгарски, польски, белорусски и романи.

"Мы говорим на разных языках и любим Молдову. Наш голос важен и должен быть услышан", - заявлено в видео.

Текст стихотворения "Limba noastră" - литературная основа гимна Республики Молдова.

Ролик был выпущен в рамках проекта "Расширение возможностей для будущих лидеров меньшинств" в Молдове.

Так активисты отметили Международный день родного языка, который ежегодно празднуется с 2000 года с целью содействия лингвистическому и культурному разнообразию.

Республика Молдова – полиэтническая страна, в которой проживают представители порядка 125 национальностей.

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