"Limba noastră", новое прочтение: стихотворение звучит на восьми языках

КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. Молодежная платформа за межэтническую солидарность опубликовала в пятницу на своей странице в Facebook видео, показывающее, как молодые люди читают известное стихотворение Алексея Матеевича "Limba noastră" на восьми языках этносов, проживающих на территории Молдовы.
Произведение прозвучало по-румынски, русски, украински, гагаузски, болгарски, польски, белорусски и романи.
"Мы говорим на разных языках и любим Молдову. Наш голос важен и должен быть услышан", - заявлено в видео.
Текст стихотворения "Limba noastră" - литературная основа гимна Республики Молдова.
Ролик был выпущен в рамках проекта "Расширение возможностей для будущих лидеров меньшинств" в Молдове.
Так активисты отметили Международный день родного языка, который ежегодно празднуется с 2000 года с целью содействия лингвистическому и культурному разнообразию.
Республика Молдова – полиэтническая страна, в которой проживают представители порядка 125 национальностей.
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