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О воинах-афганцах, живущих в Приднестровье, позаботились в России

© CC0 / Pixabay / SGENET
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200222/29279976/o-voinakh-afgantsakh-zhivuschikh-v-pridnestrove-pozabotilis-v-rossii.html

В канун Дня защитника Отечества через Официальное представительство Приднестровья передали инвалидные коляски.

ТИРАСПОЛЬ, 22 фев – Sputnik. Воинам-афганцам, живущим в приднестровском регионе, Межрегиональная общественная организация ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы "Снова в строю ", работающая в России, подарила три современных инвалидных коляски. Средства передвижения для людей c ограниченными возможностями передал непосредственно руководитель российской организации Василий Тимуш на встрече с главой Официального представительства Приднестровья в Российской Федерации Леонидом Манаковым.

В Приднестровье почтили память воинов-афганцев
© Sputnik / Irina Leahova
Они навсегда останутся в памяти: в Приднестровье вспоминали воинов-афганцев
"Коляски помогут ветеранам-афганцам из Приднестровья облегчить жизнь, поскольку оснащены электрическим приводом", - отметили в представительстве.

Тимуш получил коляски в памятный день 15 февраля, когда в России и в других странах бывшего Советского Союза вспоминали героев афганской войны. Передача столь необходимых средств передвижения для воинов-афганцев из Приднестровья состоялась в канун Дня защитника Отечества, которое в Приднестровье, как и в России, отмечают 23 февраля.

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Теги:
Афганистан, афганцы, инвалиды, Приднестровье


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