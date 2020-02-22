О воинах-афганцах, живущих в Приднестровье, позаботились в России

ТИРАСПОЛЬ, 22 фев – Sputnik. Воинам-афганцам, живущим в приднестровском регионе, Межрегиональная общественная организация ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы "Снова в строю ", работающая в России, подарила три современных инвалидных коляски. Средства передвижения для людей c ограниченными возможностями передал непосредственно руководитель российской организации Василий Тимуш на встрече с главой Официального представительства Приднестровья в Российской Федерации Леонидом Манаковым.

"Коляски помогут ветеранам-афганцам из Приднестровья облегчить жизнь, поскольку оснащены электрическим приводом", - отметили в представительстве.

Тимуш получил коляски в памятный день 15 февраля, когда в России и в других странах бывшего Советского Союза вспоминали героев афганской войны. Передача столь необходимых средств передвижения для воинов-афганцев из Приднестровья состоялась в канун Дня защитника Отечества, которое в Приднестровье, как и в России, отмечают 23 февраля.

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