В Молдове продают опасные игрушки - родителям надо быть начеку

На прилавках столичных магазинов и рынков продавались игрушки, которые представляют потенциальную опасность для детей, Агентство по защите прав потребителей запретило реализацию огромной партии товара.

КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. В Молдове запретили продажу 33 тысяч игрушек для детей, за реализацию которых продавцы могли выручить порядка 636 тысяч леев. Соответствующее решение приняли в Агентстве по защите прав потребителей.

Проверки сотрудники Агентства начали после того, как от родителей малышей, которым были подарены игрушки, начали массово поступать жалобы. Они отметили крайне низкое качество самокатов, велосипедов, кукол, пластиковых игрушек, настольных игр.

Специалисты Агентства выступили также с рядом рекомендаций, которые необходимо соблюдать при приобретении игрушек своим детям. Следует проверять этикетку продукта, покупать только игрушки с маркировкой "CE" - игрушка соответствует требованиям качества.

Не следует приобретать товары для детей без инструкций по использованию. Покупать игрушки, как заявляют специалисты, необходимо в специализированных магазинах, у авторитетных производителей.

Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком также призывает население сообщать о любых проблемах с безопасностью, связанных с игрушками, а также другими продуктами и услугами, по телефонному номеру Линии потребителя 022-515-151.

Еще одну опасность для детей, по данным Нацагентства по защите прав потребителей, представляют так называемые "слаймы". Этот вид современного тянущегося пластилина крайне токсичен и может нанести серьезный вред здоровью детей.

В Европе этот вид детских игрушек запрещают, в Молдове он - в свободной продаже на рынках и на полках специализированных магазинов.

Проблема с подобными игрушками связана с высоким содержанием в них бора. Химическое вещество во время игры передается через игрушку ребенку. В результате могут возникнуть желудочные спазмы, приводящие к сильной и длительной рвоте. Более того, при попадании в организм бор может повлиять на развитие репродуктивной системы у подростков.

При проверках данного типа игрушек бор обнаруживался в составе вещества "borax", которое используют, чтобы "слаймы" были тягучими. Ученые-химики протестировали самые популярные "слаймы", продающиеся в крупных торговых сетях, и выяснили: в 8 из 11 экземпляров значительно превышена допустимая норма содержание бора, в некоторых случаях - в четыре раза.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK