Работа есть - трудиться некому: в Молдове число вакансий превысило спрос

За последние пять лет число созданных в Молдове рабочих мест превысило закрытые - таковы данные, приведенные Национальным агентством занятости населения.

КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. За минувшую пятилетку число созданных рабочих мест превысило ликвидированные за тот же временной отрезок. Об этом свидетельствуют данные Национального агентства занятости населения Молдовы, которое представило аналитическую записку "Спрос и предложение рабочей силы за последние 5 лет по экономической деятельности и занятиям".

По словам директора Агентства Раисы Догару, документ содержит подробную информацию о расхождениях между спросом и предложением рабочей силы в различных областях.

Если взять к примеру 2018 год, большинство вакансий были созданы в сферах оптовой и розничной торговли (+8267), перерабатывающей промышленности (+3707), госуправления и обороны (+1299), здравоохранения и социальной помощи (+1068), строительства (+1038).

Меньше всего рабочих мест за тот период создано в таких областях, как транспорт, сельское и лесное хозяйство, рыбоводство, образование, профессиональная научно-техническая деятельность.

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Согласно опубликованным Агентством занятости населения данным, самыми высокооплачиваемыми в нынешнем году вакансиями являются места начальников управлений в коммерческих компаниях и корпорациях (от 40 до 50 тысяч леев в месяц), агентов по продажам в ряде фирм (от 40 до 50 тысяч леев в месяц), программистов и IT-специалистов (до 30 тысяч леев в месяц), инженеров-технологов (до 20 тысяч леев в месяц), операторов технологического оборудования на производстве трикотажных изделий (от 15 до 20 тысяч леев в месяц).

Исследование "Спрос и предложение рабочей силы за последние 5 лет по экономической деятельности и занятиям" охватывает четыре основных раздела: тенденции рынка труда, спрос на рабочую силу за последние 5 лет, предложение рабочей силы за последние 5 лет, соотношение спроса и предложения.

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