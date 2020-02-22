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Молдавские леи

Жители Молдовы за этот налог стали платить в 11 раз больше

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200222/29286271/zhiteli-moldova-za-etot-nalog-stali-platit-v-11-raz-bolshe.html

В Молдове ежегодно регистрируются десятки тысяч транспортных средств, а в 2020-м их количество, по оценкам экспертов, приблизится к 1,1 миллиона единиц, что на 65% больше, чем 10 лет назад.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Порядка 40% автовладельцев не проводят техосмотр своих машин и не платят дорожный налог, который должен поступать в местные бюджеты. Такого мнения придерживается экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

По его мнению, в 2020-м местные бюджеты не дополучат около 500 миллионов леев из-за уклонения от уплаты налогов водителями.

"Примэрии и районные власти выделят на содержание и ремонт местных дорог 750 миллионов леев, а не 1,2 миллиарда леев, которые должны были накопить в условиях, когда все автовладельцы платят дорожный сбор", - отметил Ионицэ.

Эксперт подчеркнул, что все проблемы, связанные с налогами, начались в 2014 году, когда произошло третье – самое значительное повышение дорожного сбора. По оценкам специалиста, до последнего роста практически все водители платили налог. Однако в 2014-м, когда размер сбора увеличился на 60%, началась первая волна неплатежей.

"Число автомобилей выросло на 37 тысяч - до 830 тысяч, тогда как сборы налогов упали на 20 миллионов леев - с 320 миллионов в 2013-м до 298 миллионов в следующем году", - пояснил Ионицэ.

С тех пор размер дорожного сбора менялся еще дважды и на данный момент составляет 1200 леев за автомобиль с объемом двигателя 2000 кубометров – это в 11 раз больше, чем семь лет назад.

Международный валютный фонд
© REUTERS / YURI GRIPAS
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По мнению эксперта, с 2014 года местные власти потеряли порядка трех миллиардов леев, что составляет 70% из их текущего бюджета на содержание местных дорог.

Как считает экономист, законодательство в этой области весьма неоднозначно, что не позволяет Налоговой службе эффективно управлять процессом сбора дорожного налога.

Согласно местному законодательству, как пояснил специалист, именно владелец транспортного средства должен рассчитать дорожный сбор и оплатить его. При это деньги вносятся только в том случае, если водитель действительно ездит на этом автомобиле по молдавским дорогам.

"В таких условиях трудно поверить, что 40% автомобилей стоят и не используются их владельцами", - добавил Ионицэ.

При этом, как пояснил эксперт, в Молдове ежегодно регистрируются десятки тысяч транспортных средств, а в 2020-м их число приблизится к 1,1 миллиона единиц, что на 65% больше, чем 10 лет назад.

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