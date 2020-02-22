Радикальные изменения в полиции: что ждет участковых

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. У министерства внутренних дел есть комплексный взгляд на модернизацию полиции в сельской местности. А помогут в этом участковые. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявил госсекретарь МВД Януш Ерхан.
По его словам, участковый будет ответственен за два или три населенных пункта, в зависимости от числа проживающих там граждан.
"На одного полицейского будет приходиться 2,5-3 тысячи жителей. Все полицейские сектора будут обеспечены, в том числе, транспортными средствами. К концу внедрения стратегии у нас будет обновлено 90 секторов. Затраты на каждый из них оцениваются примерно в 1,7 миллиона леев", - отметил Ерхан.
Такие меры МВД предложило внедрить в связи с тем, что в последнее время зарегистрирован рост тяжких преступлений.
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