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Полицейский. Архивное фото

Радикальные изменения в полиции: что ждет участковых

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200222/29286297/radikalnye-izmeneniya-v-politsii-chto-zhdet-uchastkovykh.html

В связи с ростом в последнее время тяжких преступлений МВД предложило внедрить ряд мер, которые бы их предотвратили.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. У министерства внутренних дел есть комплексный взгляд на модернизацию полиции в сельской местности. А помогут в этом участковые. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова заявил госсекретарь МВД Януш Ерхан. 

По его словам, участковый будет ответственен за два или три населенных пункта, в зависимости от числа проживающих там граждан.

"На одного полицейского будет приходиться 2,5-3 тысячи жителей. Все полицейские сектора будут обеспечены, в том числе, транспортными средствами. К концу внедрения стратегии у нас будет обновлено 90 секторов. Затраты на каждый из них оцениваются примерно в 1,7 миллиона леев", - отметил Ерхан.

Истории.doc
© Sputnik /
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Госсекретарь МВД подчеркнул, что акцент будет сделан и на увеличение на тысячу леев зарплаты сержантам. В тоже время рассматривается возможность аннулирования моратория при трудоустройстве в ряды МВД. Это делается с учетом того, что на данный момент в рамках Национального инспектората по патрулированию насчитывается тысяча 110 вакантных мест.

Такие меры МВД предложило внедрить в связи с тем, что в последнее время зарегистрирован рост тяжких преступлений.

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