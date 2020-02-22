Вирус не дремлет: как в Молдове противостоят гриппу

КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Наибольшее число больных гриппом в Молдове фиксируется в Кишиневе и Бельцах, заявил Sputnik руководитель отдела эпидемиологического надзора за гриппом и острыми респираторными инфекциями Национального агентства общественного здоровья Штефан Георгицэ. Он уточнил, что пока речь не идет об эпидемии гриппа, ситуацию с уровнем заболеваемости специалисты называют эпидемическим периодом.
Медицинские учреждения работают в усиленном режиме
По словам Георгицэ, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ находится на высокой отметке в течение последних трех недель.
"В республике циркулирует грипп типов А и В. Это те вирусы, которые были составными частями противогриппозной вакцины в сезоне 2019 года", - отметил Георгицэ.
Вирус широко распространяется как среди взрослых, так и среди детей. Как рассказала директор детской клинической инфекционной больницы Кишинева Людмила Бырка, за последние четыре недели в медицинское учреждение ежедневно обращались до 100 детей, что в 2,5-3 раза больше, чем обычно. В основном это дети с гриппом и ОРВИ, отметила специалист.
Врачи напоминают, что при первых симптомах гриппа и простуды родителям не стоит самостоятельно заниматься лечением ребенка. В таких случаях необходимо обратиться к семейному врачу или вызвать скорую медицинскую помощь.
Дополнительные меры безопасности
В Минздраве на этой неделе прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с распространением гриппа.
"Было принято решение об интенсификации ряда мер", - отметил Георгицэ.
Противогриппозные средства и витамины сейчас пользуются повышенным спросом в аптеках. Быстро раскупаются и медицинские маски.
"Маски расходятся, как горячие пирожки. Они очень востребованы. В эти дни они закончились, очень ждем их со склада",- рассказала заведующая филиала одной из кишиневских сетей аптек Зина Маринеску.
По данным Национального Центра общественного здоровья, в этом сезоне в Молдове было зарегистрировано 1460 случаев гриппа.
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