Вирус не дремлет: как в Молдове противостоят гриппу

Министерство здравоохранения усилило меры по борьбе с гриппом. В некоторых больницах появились дополнительные койки.

КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Наибольшее число больных гриппом в Молдове фиксируется в Кишиневе и Бельцах, заявил Sputnik руководитель отдела эпидемиологического надзора за гриппом и острыми респираторными инфекциями Национального агентства общественного здоровья Штефан Георгицэ. Он уточнил, что пока речь не идет об эпидемии гриппа, ситуацию с уровнем заболеваемости специалисты называют эпидемическим периодом.

Медицинские учреждения работают в усиленном режиме

По словам Георгицэ, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ находится на высокой отметке в течение последних трех недель.

"В республике циркулирует грипп типов А и В. Это те вирусы, которые были составными частями противогриппозной вакцины в сезоне 2019 года", - отметил Георгицэ.

Вирус широко распространяется как среди взрослых, так и среди детей. Как рассказала директор детской клинической инфекционной больницы Кишинева Людмила Бырка, за последние четыре недели в медицинское учреждение ежедневно обращались до 100 детей, что в 2,5-3 раза больше, чем обычно. В основном это дети с гриппом и ОРВИ, отметила специалист.

"Так как мы не можем справиться с таким большим числом больных, первая детская больница открыла койки для больных с гриппом и острой ангиной. Такие койки появились и в детской больнице имени В. Игнатенко. Самых тяжелых больных везут в Институт матери и ребенка. То вся медицинская система Кишинева перестроилась в период эпидемического подъема", - отметила Людмила Бырка.

Врачи напоминают, что при первых симптомах гриппа и простуды родителям не стоит самостоятельно заниматься лечением ребенка. В таких случаях необходимо обратиться к семейному врачу или вызвать скорую медицинскую помощь.

Дополнительные меры безопасности

В Минздраве на этой неделе прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с распространением гриппа.

"Было принято решение об интенсификации ряда мер", - отметил Георгицэ.

Так в больницах ограничили часы посещения пациентов, в детских учреждениях ввели дополнительные фильтры против распространения инфекции. Еще раз пересмотрено количество медикаментов и дезинфицирующих средств.

Противогриппозные средства и витамины сейчас пользуются повышенным спросом в аптеках. Быстро раскупаются и медицинские маски.

"Маски расходятся, как горячие пирожки. Они очень востребованы. В эти дни они закончились, очень ждем их со склада",- рассказала заведующая филиала одной из кишиневских сетей аптек Зина Маринеску.

По данным Национального Центра общественного здоровья, в этом сезоне в Молдове было зарегистрировано 1460 случаев гриппа.

© RIA Novosti / Симптомы, лечение и профилактика гриппа

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