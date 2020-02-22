Парламент не изменил закон и вот, что может произойти

Депутаты должны были в пятницу принять важные поправки в Закон о продовольственной безопасности, однако из-за скандала заседание пришлось остановить и перенести на следующую неделю.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. С субботы, 22 февраля, вступает в силу закон о продовольственной безопасности, который включает ряд ограничений на импорт продуктов, сообщает sputnik.md.

В большинстве своем, закон предусматривает большую защиту потребителей и их интересов с точки зрения продовольственной безопасности, учитывая разнообразие поставок продуктов питания, включая традиционные товары и обеспечивая эффективное функционирование национального рынка.

Однако власти незадолго до вступления в силу этого документа посчитали, что необходимо внести в него изменения, так как в противном случае может быть поставлена под угрозу поставка определенных продуктов.

Речь идет о части 3 статьи 21: "Запрещается импорт пищевых продуктов со сроком годности до 90 дней в случае, если осталось менее 30 дней соответствующего срока годности, а для остальных пищевых продуктов импорт запрещается, если до истечения их срока годности осталось менее 60 дней".

Массивный импорт: почему в магазинах Молдовы так много иностранной "молочки">>>

Так, продукты, чей срок годности менее 30 дней, по факту не смогут поставляться на местный рынок. И тут речь идет об импортной "молочке", к примеру, и о других "живучих" продуктах.

В новой редакции предложили заменить текст "30 дней" на "1/3", то есть, чтобы срок годности ввозимых продовольственных товаров составлял не менее трети от установленного производителем.

Но так как парламентариям в пятницу не удалось рассмотреть ни один проект, в том числе и этот, возникает вопрос, что произойдет с 22 февраля с продуктами, которые должны импортироваться в страну?

По словам вице-спикера парламента Александра Слусаря, есть довольно большой риск, что товары со сроком годности менее 30 дней, которые должны ввозиться в страну, будут остановлены на границе.

По его словам, это может негативно сказаться на имидже страны, привести к росту цены и негативно повлиять на ситуацию с закупкой продуктов питания, к примеру, тех, которые Молдова в принципе не производит.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK