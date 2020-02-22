Скандал со счетами за отопление: о чем предупредили власти жителей столицы

Февральские квитанции за отопление для жителей Кишинева могут оказаться на 25-30% ниже: власти объяснили, с чем это связано.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон грозит серьезными разбирательствами, вплоть до применения самых жестких мер в отношении тех, кто ответственен за ситуацию со счетами за отопление, которые получили жители Кишинева в январе. Об этом глава республики сообщил в рамках своего еженедельного видеообращения "Президент отвечает".

"На этой неделе у меня состоялся очень серьезный разговор с руководством Termoelectrica, Moldovagaz и примэрией", - сказал Додон.

По его словам, с учетом теплой погоды и того, что тарифы на газ не увеличились, жители Кишинева не должны платить огромные суммы за отопление.

"Поэтому я и провел это заседание и сказал директору Termoelectrica, что если он не пересмотрит то, что сделал в январе, и если сейчас, когда мы получим счета за отопление, цена не будет ниже на 25-30%, чтобы компенсировать то, что люди заплатили за январь, тогда полетят головы", - подчеркнул президент.

Как отметил Додон, директор Termoelectrica в этом случае будет отвечать по всей строгости закона.

"Думаю, что когда мы получим счета, сумма будет на 25-30% ниже. И это не только потому, что в феврале меньше дней. Будет и снижение тарифов на отопление в Кишиневе. И это реально можно сделать. Если нет, то в тюрьму. А что с ними делать, если они обирают людей? На улице тепло, а у граждан требуют по две-три тысячи леев за отопление двухкомнатной квартиры. Конечно, за это нужно наказывать", - заключил Додон.

Ранее в соцсетях были опубликованы фото январских платежек за отопление. Многие кишиневцы выразили возмущение по поводу больших цифр в квитанциях. Компания Termoelectrica выступила с заявлением, разъяснив, что же произошло.

"Учитывая, что в январе 2020 года расчетный период составлял в среднем 32-36 дней, а в январе 2019 года 29 дней, то средний расчет за 31 календарный день показал, что фактически потребление тепловой энергии в нынешнем январе в среднем ниже примерно на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ", - сказано в сообщении.

В Termoelectrica заявили, что расчетный период не совпадает с календарным месяцем, а дни выставления счетов являются переменными в зависимости от даты считывания показаний счетчиков потребления тепловой энергии.

Для получения подробных консультаций по вопросам выставления счетов всем заявителям рекомендуется позвонить в call-центр Infobon по телефону 022-436-516 или обращаться в справочную Termoelectrica по номеру 1300 или 022-447-447.

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