Властелины маршруток: к чему приведет тарифная война в Кишиневе

Маршрутчики требуют повышения тарифа на проезд, а столичные власти непреклонны - пока условия перевозки не улучшатся, ни о каком повышении не может идти и речи. Впереди - протесты.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан, комментируя намерение водителей маршрутных такси выйти в понедельник, 24 февраля, на забастовку, задался вопросом, сколько инвестировали в инфраструктуру администраторы транспортных компаний.

"Насколько комфортный этот вид транспорта? Как эти компании могли допустить использование переоборудованных микроавтобусов? Можно такое вообще еще встретить в мире? Я такого не видел", - отметил примар.

Глава столичной администрации также обратил внимание на то, как соблюдают микроавтобусы расписание, а также на график работы в пригородах.

Язык ультиматума: администраторы "маршруток" против примэрии Кишинева>>>

"Не вижу, почему сейчас они должны требовать повышение тарифа, так как все это время они ничего не делали, чтобы изменить условия", - подчеркнул Чебан.

Примар также задался вопросом - устраивают ли жителей столицы условия в микроавтобусах, комментируя приостановку работы маршруток.

"Возможно, будет сложнее. Попросим жителей Кишинева, чтобы они нас поняли… Если вопрос будет ставиться таким образом, то мы ничего не решим", - сказал Чебан.

Глава столичной администрации подчеркнул, что власти Кишинева нацелены на модернизацию сектора общественного транспорта в молдавской столице.

В отчете примара за 100 дней его работы сказано, что столичная администрация нашла средства для закупки 40 новых троллейбусов. В копилке результатов мэрии - возобновление троллейбусного маршрута №16, путь следования которого продлили. А еще увеличили число троллейбусов, обслуживающих маршрут №34, который едет до коммуны Трушены.

В проекте у властей и организация отдельных полос движения общественного транспорта на основных улицах города – А Пушкина, Бэнулеску-Бодони, и проспекту Штефана чел Маре. Разработан план действий по внедрению проекта электронной системы оплаты проезда в общественного транспорте.

Топ приоритетных направлений примэрии Кишинева на 2020 год:

Социальная инфраструктура, школы и детские сады;

Строительство газовых и канализационных сетей;

Дороги;

Транспорт.

Забастовка маршрутчиков

В понедельник, 24 февраля, жителям молдавской столицы и пригородов придется несладко - добираться до работы будет тяжелее, так как водители маршруток выходят забастовку. На такие меры перевозчики пошли в ответ на отказ кишиневских властей повысить тарифы на поездки до шести леев.

"Маршрутки" прекратят свою работу в понедельник, с самого утра, в зависимости от графика работы, установленного на каждом из маршрутов, кто-то с 05.00, кто-то с 06.00 до 10.00", - заявил Алекса корреспонденту Sputnik Молдова.

Администраторы кишиневских маршрутных такси ранее говорили о том, что на сегодняшний день себестоимость одной поездки составляет 10 леев, но признали, что это довольно дорого для горожан. Поэтому перевозчики требуют повышения тарифов до шести леев. По их мнению, три лея - очень низкая такса, так как расходы на содержание транспортного средства высоки.

В молднете негодуют

В социальных сетях кипят страсти - люди недовольны решением администраторов маршрутных такси объявить забастовку и отрицательно относятся к требованию повысить тариф на проезд.

"Надо за такую выходку лицензию у них (администраторов маршруток - ред.) отобрать", - отметил один из пользователей.

"Может так государство быстрее наладит работу общественного транспорта?", - задался вопросом другой.

"Город перенаселен, соответственно малогабаритный транспорт не решает проблему перевозки людей. Нужны автобусы, остановки в специально отведенных местах. Так и порядок появится, и график работы, ну и квалифицированный персонал на дорогах", - считает еще один житель Кишинева.

"При таком низком заработке в Молдове шесть леев за одну поездку по городу - это дорого. Откуда старики возьмут такие деньги, если у них пенсия 1000 леев, а то и меньше", - отметил другой пользователь.

"Шесть леев - это не решение вопроса. Маршрутки от этого не перестанут забиваться и в час пик пробок меньше не станет. Увеличив количество маршрутных такси, ситуация не изменится. Нужно изначально понимать, что и план им поднимут, и опять все по-новому пойдет", - добавила другая девушка.

Ранее власти увеличили тариф на междугородние поездки, но при определенных условиях. В Минэкономики объяснили, какие требования должны выполнять перевозчики для применения новых тарифов.

С 1 февраля по 1 октября 2020 года на основе шахматного графика все транспортные средства должны пройти оценку, чтобы определить, в какую категорию комфорта они попадают. Процедура проводится на авторизованных станциях технического осмотра. Транспортные единицы, которые не соответствуют какой-либо из категорий комфорта, не допускают к обслуживанию регулярных рейсов.

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