В мэрии Кишинева сообщили об изменении движения транспорта на одной из улиц

Столичный градоначальник пояснил, что снесены два верхних этажа здания складского помещения, которые представляли опасность обрушения, из-за чего и была перекрыта улица.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Движение транспорта по улице Подул Ыналт (Чеканы) в Кишиневе возобновилось. Об этом сообщил в субботу примар (мэр) Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook.

"Вчера вечером возобновилось дорожное движение на улице Подул Ыналт на участке между улицами Заводская и Отоваска возле здания пострадавшего склада на улице Заводская, 9", - отметил Чебан.

Градоначальник пояснил, что сняты дорожные указатели, которые ограничивали движение транспорта, а также проведен текущий ремонт проезжей части на указанном участке.

Транспортный хаос в Кишиневе переходит все границы - фото>>>

"В начале месяца я попросил частного экономического агента решить проблему с аварийным зданием. Снесены два верхних этажа, которые представляли опасность обрушения", - сообщил примар.

По его мнению, каждый житель и гражданин должен быть ответственен за действия и предпринятую деятельность. "Каждый должен чтить закон, а власти - работать, основываясь также на действующем законодательстве", - заключил градоначальник.

В доказательство Чебан опубликовал видеоролик проезда возле здания.

К таким мерам администрацию столицы подтолкнули обращения кишиневцев, которые высказывали недовольство невозможностью езды по улице Подул Ыналт, закрытой в течение нескольких лет после серьезного пожара в пятиэтажном складском помещении.

Вспомнить все

Возгорание произошло утром 11 ноября 2016 года в здании склада, которое расположен на улице Узинелор, 9 (Заводская, 9). Пожар зарегистрировали на четвертом этаже, но затем огонь быстро перешел и на помещения пятого этажа. Всего пламя уничтожило около двух тысяч квадратных метров склада, большая часть которых (1600 квадратных метров) — на четвертом этаже здания. Возгорание удалось локализовать лишь спустя сутки, а полностью его потушили еще через несколько часов. После происшествия было принято решение о сносе верхних этажей здания, сгоревших в результате пожара.

При исполнении профессионального долга во время тушения огня на складском помещении погиб пожарный — 28-летний Иван Нагайлык, который первым вошел в горящее здание. Молодого человека пытались найти в течение часа и в итоге смогли эвакуировать через окно.

Но медикам, проводившим реанимационные действия, спасти пожарного не удалось. Старшего сержанта Ивана Нагайлыка посмертно наградили высшим военным орденом Республики Молдова. У него остались две маленькие дочери.

После смерти спасателя из-за серьезного риска было принято решение тушить возгорание только снаружи. Работы по ликвидации пламени продолжались и ночью. Неравнодушные кишиневцы привозили спасателям горячий чай и еду. Лишь в субботу днем пожарные снова смогли войти в здание. В этот же день к спасателям обратились родственники работницы склада, которую не могли найти. Тогда же женщину объявили пропавшей без вести. Затем ее тело нашли внутри сгоревшего помещения.

Адское пламя: при тушении пожара в Кишиневе погиб спасатель>>>

Перекрытая улица

Во время тушения пожара пострадали восемь сотрудников Генинспектората по чрезвычайным ситуациям. Часть из них была доставлена в отделение токсикологии, но приняла решение вернуться и дальше бороться с огнем. В тяжелом состоянии в больницу Святой Троицы доставили и одну из работниц склада, которая сначала находилась в состоянии комы, но через день вышла из нее.

Сразу после ЧП прилегающую к погоревшему складу часть улицы Подул Ыналт перекрыли — до сих пор движение транспорта там было ограничено — с обеих сторон этого участка висели соответствующие дорожные знаки. На определенном этапе работ по периметру сгоревшего здания были установлены защитные ограждения.

Версии пожара

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы выдвинули четыре версии возникновения возгорания: короткое замыкание в электросети, нарушение правил противопожарной безопасности при использовании электрооборудования, нарушение правил использования бытовой техники и невнимательность при необходимости открытого огня для выполнения тех или иных работ.

Сразу после возбуждения уголовного дела назначили экспертизу для установления материального ущерба, нанесенного экономическим агентам.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK