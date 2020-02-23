Бедность – не порок, но в Молдове через 15 лет некому будет работать

Примерно 30 тысяч трудоспособных граждан ежегодно покидают Молдову, кто будет работать и платить в случае, если темпы оттока работающего населения сохранятся - корреспондент Sputnik Молдова выяснял ответ на вопрос.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. По данным социологов, ежегодно Молдову покидает порядка 30 тысяч человек, а это – почти один процент от трудоспособного населения республики. Согласно данным статистики, ежедневно из Молдовы уезжает 105-108 трудоспособных граждан.

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Более того, по уровню безденежья среди жителей Молдова находится на последних строчках в мировом рейтинге стран с самой низкой покупательской способностью. Хуже дела с деньгами обстоят у жителей стран Африки, таких как Бурунди, Сьерра-Леоне, Либерия и Конго. Именно этот фактор становится одним из решающих, когда граждане Молдовы принимают решение уехать из страны.

Корреспондент Sputnik выяснял, почему на смену цветущей Молдавии и обеспеченному населению пришла гнетущая нищета, и как фактор бедности влияет на активный отток трудоспособного населения из нашей республики? Какие меры следует предпринять, чтобы население начало возвращаться в страну, а те, кто еще не уехал, поверил в завтрашний день?

Ответы на эти и другие вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

"За последние 20 лет представители власти Молдовы не раз заявляли, что стараются построить социальное государство. Власть должна контролировать соответствие доходов населения с уровнем цен в стране. У нас в республике есть граждане, которые получают мизерные зарплаты – 2-3 тысячи леев", - рассказал социолог.

По словам специалиста, социальная стратификация в Молдове как никогда точно характеризует положение дел в обществе Молдовы. Так, 2-3% населения в стране являются очень богатыми и могут позволить себе приобрести все, что пожелают – хорошие автомобили, дорогие вещи, квартиры.

Незначительно большая группа граждан страны (порядка 10%) относят себя к среднему классу или живут чуть хуже.

"Итого свыше 80% населения республики – люди бедные. Из их числа порядка 30% живут за чертой бедности", - сообщил собеседник.

На вопрос о причинах возникновения этого феномена в республике социолог ответил, что "нет бедных стран, а есть плохо управляемые государства". Мокану подчеркнул, можно долго проводить реформы, но главное понять, что будет после нововведений, продолжат в республике брать взятки или нет.

"Конечно, при среднем уровне зарплат по экономике в 5 тысяч 700 леев взяточничество продолжится, поскольку на эту сумму сложно прожить. Ситуацию с оттоком населения, уставшего от бедности, можно исправить, лишь проведя структурные, глубокие реформы, а не поверхностные. За отрезок в почти 30 лет граждане устали от таких изменений", - уточнил собеседник.

Раскрыл секрет социолог и того, почему в Молдове пока нет успехов в реформировании правовой системы, сферы юстиции и по другим направлениям. Чтобы наладить положение дел, к примеру, в правоохранительных органах, необходимо их полностью переформатировать, набрать сотрудников по критериям неподкупности, увеличить им зарплаты, как минимум, в 2-3 раза, ужесточить уголовное законодательство за взяточничество, считает эксперт.

"Человек, который уже находится в системе и привык брать взятки, никогда не будет жить на одну зарплату. Поможет лишь полное исключение такого человека из системы госорганов. Нужно набрать молодых специалистов и поставить их в такие условия, при которых они не смогут брать взятки. В целом, нужны структурные изменения во всех госорганах", - подытожил социолог, уточнив, что лишь соответствующий подход приведет к доверию граждан к государственным институтам, которые будут работать прозрачно и искоренять постепенно проблему бедности в стране, вплотную занимаясь развитием экономики.

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Уже сегодня в Молдове на одного пенсионера приходится чуть больше одного работающего гражданина. Специалисты утверждают, что менее, чем через 5 лет, эти показатели сравняются, а к 2030 году может и вовсе возникнуть ситуация, при которой государство окажется просто неспособным осуществлять выплаты пенсий и других видов социальных пособий гражданам.

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