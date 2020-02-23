Врач-педиатр о вакцинации детей: что должны знать родители

Вакцинация, по словам медиков, – один из самых эффективных методов для предотвращения инфекций, потенциально опасных из-за угрозы распространения и эпидемии.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Многие родители в Молдове отказываются делать прививки своим детям. Они скептически относятся к иммунизации, аргументируя это и тем, что вакцинация – один из методов по сокращению численности населения или не более, чем успешный бизнес определенных лиц. Врач-педиатр Игорь Плетосу в комментарии радиостудии Sputnik Молдова опроверг такие заявления, отметив, что это лишь миф.

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По его словам, вакцинация – один из самых эффективных за всю историю медицины методов предотвращения инфекций, потенциально опасных из-за угрозы распространения и эпидемии.

"Вакцина защищает ребенка от инфекций, а если он заразится, то болезнь проходит без осложнений. Это один из методов предотвращения недугов, которые могут привести к серьезным осложнениям или даже к смерти", - отметил специалист.

"Все компоненты, содержащиеся в вакцине, изучаются. Прививка не содержит токсичных составляющих. Более того, каждые два-три года вакцины модернизируются. Побочных реакций все меньше. Страх родителей, вероятно, связан с недостаточной осведомленностью", - отметил собеседник.

Плетосу считает, что некоторые родители отказываются делать прививку своим чадам потому, что читают неверную информацию в статьях так называемых "специалистов". Врач отметил, что подобные утверждения не имеют научной аргументации, так как в специализированных журналах исследуется и статистически доказывается каждый вопрос, который задается на государственном уровне - корреляция между вакцинацией и последствиями для здоровья.

Педиатр затронул и вопрос качества вакцины в Молдове, подчеркнув, что она соответствуют всем стандартам, независимо от того, где родители решили сделать прививку своим детям - в государственных или частных клиниках.

Плетосу отметил, что после проведения вакцинации дискомфорт и местные боли – нормальная реакция организма, которая не должна вызывать панику у родителей. "Однако это не должно длиться более четырех дней", - сказал врач.

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