Глава Минобороны Молдовы рассказал, что для него значит 23 февраля

Глава оборонного ведомства республики поделился своими воспоминаниями о службе в армии и рассказал, что для него значит этот опыт.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Несмотря на то, что в Молдове 23 февраля не является официальной праздничной датой, и на государственном уровне не отмечается, министр обороны республики Виктор Гайчук считает, что те, кто служил в Советской армии, имеют право праздновать эту дату. Об этом глава оборонного ведомства страны рассказал в комментарии радиостудии Sputnik Молдова.

"Конечно, те, кто служил в Советской Армии, и те, у кого, а их большинство, остались добрые воспоминания, добрые чувства к этой дате, конечно, вправе отмечать и праздновать эту дату. Но, наверное, невозможно настаивать, чтобы молодежь праздновала этот день, потому что это другая жизнь, они этого не знают, они знают 3 сентября – это день Национальной армии и другие памятные даты нашей страны", - сказал Гайчук.

Министр отметил, что выступает за толерантность и за то, чтобы у всех граждан было свое право.

"Но лично я не могу вычеркнуть из своей жизни те 20 лет, в течение которых я служил в этой (советской – ред.) армии. У меня остались самые добрые воспоминания, потому что меня учили настоящей дружбе, взаимопониманию, как поддерживать друг друга, учили многим хорошим вещам, которые до сих пор присутствуют во мне", - поделился Гайчук.

Отвечая на вопрос, может ли День национальной армии Молдовы, который отмечается 3 сентября, стать по-настоящему народным праздником, министр сказал, что Минобороны стремится к этому.

Гайчук: втянут ли Молдову в НАТО>>>

"Но надо учитывать, что в советское время призывалось абсолютно все мужское население, тогда как в национальную армию сейчас призывается намного меньше. По моим подсчетам примерно 10% от всего мужского населения страны", - сказал Гайчук.

Поэтому, как считает министр, охват тех людей, которые причастны к армии, намного меньше.

"Надеюсь, что со временем и этот день станет знаменательным в нашей жизни. Я в это верю. Еще раз подчеркну - те, кто служил, для кого 23 февраля близок, не вижу никаких проблем в том, чтобы они отмечали и праздновали", - заключил глава оборонного ведомства республики.

Немного истории

День Советской Армии и Военно-Морского флота - праздник, отмечавшийся в СССР ежегодно 23 февраля. Так, 15 января 1918 Владимир Ленин подписал декрет Совета Народных Комиссаров об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), а 29 января — Красного Флота (РККФ). 22 февраля 1918, в обстановке наступления войск германского империализма на Советскую Россию, был опубликован декрет-воззвание Совнаркома от 21 февраля "Социалистическое Отечество в опасности!".

23 февраля 1918 состоялись массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах России, на которых трудящиеся призывались встать на защиту социалистического отечества. Этот день ознаменовался массовым вступлением добровольцев в Красную Армию, началом широкого формирования ее отрядов и частей.

В ознаменование массового подъема советского народа на защиту социалистического строя и мужественного сопротивления отрядов Красной Армии германским захватчикам 23 февраля в СССР ежегодно отмечался как День Советской Армии и Военно-Морского Флота, став красной датой в календаре.

В современной России эта дата отмечается, как День защитника Отечества.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK