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Игорь Додон

Президент Молдовы поздравил граждан с 23 февраля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200223/29290459/prezident-moldova-pozdravil-grazhdan-s-23-fevralya.html

Глава республики считает, что дата 23 февраля стала символом героизма и мужества. По его словам, этот праздник - день чествования военнослужащих, которые, выполняя свой долг перед Родиной, с достоинством носили форму Советской Армии.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил поздравил жителей страны с Днем защитника Отечества. Поздравительное сообщение опубликовано на официальном сайте главы республики.

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"Ставший символом героизма и мужества день 23 февраля навсегда запечатлелся в нашей памяти, как день чествования военнослужащих, которые, выполняя свой долг перед Родиной, с достоинством носили форму Советской Армии. Сегодня мы знаем, что, принимая военную присягу, каждый солдат Советской Армии клялся с честью служить народу", - отметил Додон.

Виктор Гайчук
© Sputnik / Osmatesco
Глава Минобороны Молдовы рассказал, что для него значит 23 февраля
По мнению президента, жизнь показала, что большинство из них остались верны этой клятве.

"Для меня, как президента Молдовы, большая честь обратиться с пожеланиями здоровья и благополучия ко всем мужчинам, и особенно к тем, кто носил советские воинские знаки различия", - сказал президент.

Глава республики отметил, что "нельзя отрицать историю, потому что без уважения к прошлому нет ни любви к стране, ни будущего".

"Хочу поблагодарить ветеранов за то, что в трудные времена они откликнулись на призыв Родины, пожертвовав самыми прекрасными годами ради мира на земле... Сегодня наш долг – продвигать ценности, во имя которых они служили и сражались. И это будет самой искренней благодарностью ветеранам и данью памяти тем, кто остался на полях сражений", - подчеркнул Додон.

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