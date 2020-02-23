Президент Молдовы поздравил граждан с 23 февраля

Глава республики считает, что дата 23 февраля стала символом героизма и мужества. По его словам, этот праздник - день чествования военнослужащих, которые, выполняя свой долг перед Родиной, с достоинством носили форму Советской Армии.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил поздравил жителей страны с Днем защитника Отечества. Поздравительное сообщение опубликовано на официальном сайте главы республики.

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"Ставший символом героизма и мужества день 23 февраля навсегда запечатлелся в нашей памяти, как день чествования военнослужащих, которые, выполняя свой долг перед Родиной, с достоинством носили форму Советской Армии. Сегодня мы знаем, что, принимая военную присягу, каждый солдат Советской Армии клялся с честью служить народу", - отметил Додон.

По мнению президента, жизнь показала, что большинство из них остались верны этой клятве.

"Для меня, как президента Молдовы, большая честь обратиться с пожеланиями здоровья и благополучия ко всем мужчинам, и особенно к тем, кто носил советские воинские знаки различия", - сказал президент.

Глава республики отметил, что "нельзя отрицать историю, потому что без уважения к прошлому нет ни любви к стране, ни будущего".

"Хочу поблагодарить ветеранов за то, что в трудные времена они откликнулись на призыв Родины, пожертвовав самыми прекрасными годами ради мира на земле... Сегодня наш долг – продвигать ценности, во имя которых они служили и сражались. И это будет самой искренней благодарностью ветеранам и данью памяти тем, кто остался на полях сражений", - подчеркнул Додон.

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