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Пожар. Архивное фото

Серьезный пожар в жилом доме в Каушанах: спасатели назвали вероятную причину

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200223/29290706/sereznyy-pozhar-zhiloi-dom-causani-spasateli-nazvali-veroyatnuyu-prichinu.html

За последние сутки помощь молдавских спасателей потребовалась в 57 чрезвычайных ситуациях: один из самых серьезных случаев произошел в городе Каушаны.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. В Каушанах произошел пожар в жилом доме на улице Унирий. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Пожарные тушат огонь, архивное фото
© Sputnik / Костис Нтантамис
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Звонок поступил накануне в 15.10. По предварительной информации, огонь охватил квартиру на втором этаже. На место происшествия прибыли два пожарных расчета, которые обнаружили, что в результате возгорания задымлен подъезд жилого дома.

"Спасатели эвакуировали жильцов. Из одной квартиры они спасли 72-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно покинуть помещение. Пожар ликвидировали – огонь не успел переброситься на соседнее жилье", - отметили в инспекторате.

В структуре добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

По информации ведомства, пламя уничтожило вещи в квартире, где находился очаг возгорания.

"По данным специалистов, вероятная причина – несоблюдения правил противопожарной безопасности во время использования бытовой техники. Во время спецоперации спасатели нашли утюг, подключенный к розетке. Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить", - сказано в сообщении.

За последние сутки помощь спасателей потребовалась в 57 чрезвычайных ситуациях.

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