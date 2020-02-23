Серьезный пожар в жилом доме в Каушанах: спасатели назвали вероятную причину

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. В Каушанах произошел пожар в жилом доме на улице Унирий. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.
Звонок поступил накануне в 15.10. По предварительной информации, огонь охватил квартиру на втором этаже. На место происшествия прибыли два пожарных расчета, которые обнаружили, что в результате возгорания задымлен подъезд жилого дома.
"Спасатели эвакуировали жильцов. Из одной квартиры они спасли 72-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно покинуть помещение. Пожар ликвидировали – огонь не успел переброситься на соседнее жилье", - отметили в инспекторате.
В структуре добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.
По информации ведомства, пламя уничтожило вещи в квартире, где находился очаг возгорания.
"По данным специалистов, вероятная причина – несоблюдения правил противопожарной безопасности во время использования бытовой техники. Во время спецоперации спасатели нашли утюг, подключенный к розетке. Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить", - сказано в сообщении.
За последние сутки помощь спасателей потребовалась в 57 чрезвычайных ситуациях.
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