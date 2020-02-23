Серьезный пожар в жилом доме в Каушанах: спасатели назвали вероятную причину

За последние сутки помощь молдавских спасателей потребовалась в 57 чрезвычайных ситуациях: один из самых серьезных случаев произошел в городе Каушаны.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. В Каушанах произошел пожар в жилом доме на улице Унирий. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Звонок поступил накануне в 15.10. По предварительной информации, огонь охватил квартиру на втором этаже. На место происшествия прибыли два пожарных расчета, которые обнаружили, что в результате возгорания задымлен подъезд жилого дома.

"Спасатели эвакуировали жильцов. Из одной квартиры они спасли 72-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно покинуть помещение. Пожар ликвидировали – огонь не успел переброситься на соседнее жилье", - отметили в инспекторате.

В структуре добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

По информации ведомства, пламя уничтожило вещи в квартире, где находился очаг возгорания.

"По данным специалистов, вероятная причина – несоблюдения правил противопожарной безопасности во время использования бытовой техники. Во время спецоперации спасатели нашли утюг, подключенный к розетке. Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить", - сказано в сообщении.

За последние сутки помощь спасателей потребовалась в 57 чрезвычайных ситуациях.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK