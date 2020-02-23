Васнецов о фотоальбоме к 75-летию Великой Победы: колоссальная работа

Издание, в котором опубликованы фотоматериалы по реконструкции и сооружению воинских памятников и захоронений в Молдове, будет представлено во всех региональных библиотеках СНГ.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. В столичном Центре культуры и военной истории министерства обороны состоялась презентация книги-фотоальбома Николая Гуцула "Восстановленные воинские памятники в Республике Молдова", вышедшей на государственном и русском языках.

Проект, осуществленный при финансовой поддержке администрации Тюменской области, посольства России в Молдове и местных органов власти, приурочен к поистине знаменательной для всего мира дате - 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Автором-составителем издания стал Николай Федорович Гуцул, историк-правовед, общественный деятель и председатель правления славянской правозащитной организации (СПО) "Вече". В книге-фотоальбоме отражена 25-летняя деятельность организации по восстановлению и реконструкции мемориальных комплексов, воинских памятников и музеев боевой славы на территории нашей страны. Она включает в себя 660 фотографий.

© Sputnik / Анна Руссу Книга-фотоальбом, приуроченная к 75-летию Великой Победы

В мероприятии приняли участие посол России в Молдове Олег Васнецов, председатель парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ Адриан Лебединский, экс-президент Молдовы Владимир Воронин, экс-премьер Василе Тарлев, генеральный секретарь министерства обороны Ростислав Ротарь, руководитель русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович, представители местной власти и преподаватели истории общеобразовательных учреждений.

© Sputnik / Анна Руссу Презентация книги-фотоальбома Николая Гуцула

По инициативе СПО "Вече", действующей с апреля 1995 года, были восстановлены более 80 больших и малых воинских памятников, а в некоторых населенных пунктах заново сооружены мемориалы и скульптуры павшим в боях советским воинам-освободителям и полководцам.

Наиболее значимыми этапами 25-летней деятельности организации, по мнению Николая Гуцула, являются:

восстановление в 1997 году в селе Малиновское Рышканского района мемориального музея штаба Второго Украинского фронта;

появление в 1999 году Аллеи Героев в память о полководцах Иване Коневе, Родионе Малиновском и Федоре Толбухине, внесших высокий вклад в подготовку и проведение военных операций по освобождению Молдавии от фашистской оккупации;

открытие мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм" в 2004 году в память о 12 тысячах советских воинов, погибших в Ясско-Кишиневской операции;

открытие реконструированного мемориального комплекса павшим в боях советским воинам и соотечественникам в городе Леова в 2014 году;

открытие на воинском кладбище в городе Бельцы в 2014 году реконструированной мемориальной Стены 900 погибшим советским воинам;

открытие отреставрированного 15-метрового мемориала-обелиска 11 Героям Советского Союза в селе Рэскэець в 2019 году;

открытие реконструированного мемориального комплекса павшим 1600 советским воинам в селе Копанка в 2019 году;

открытие отреставрированного мемориала 18 Героям Советского Союза в селе Гура Быкулуй в 2019 году.

"Почти 75 лет отделяют нас от Великой Отечественной войны, но мы не вправе забыть тех трагических колоссальных жертв", - пишет Гуцул в книге-фотоальбоме.

Автор подчеркивает, что с каждым годом остается все меньше ветеранов войны и свидетелей тех страшных дней, тех, кто мог бы "рассказать подрастающему поколению правду о трагических событиях для всего многонационального советского народа и о подвигах советских солдат, совершенных при освобождении своей родины от фашизма".

© Sputnik / Анна Руссу Выступление Николая Гуцула на презентации книги-фотоальбома

"При содействии посла России в Молдове Олега Васнецова было выделено два миллиона рублей на реконструкцию семи воинских святынь в 2020 году", - заявил Гуцул.

Васнецов, в свою очередь, отметил, что книга-фотоальбом "Восстановленные воинские памятники в Республике Молдова" - это "ретроспектива колоссального труда, отражение сил, энергии не только одного человека, но и сподвижников, которые помогали ему".

Глава российской дипмиссии в Молдове отметил, что руководство Российской Федерации придает особое значение 75-й годовщине Великой Победы.

"Важно, что в Республике Молдова ответственные люди понимают, что это действительно символическая дата, это символ нашей общей многонациональной победы над действительно страшным, чудовищным врагом", - заявил Васнецов.

Мероприятие завершилось концертом с участием местных и зарубежных исполнителей, а также воспитанников кишиневского музыкального лицея-интерната имени Сергея Рахманинова.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK