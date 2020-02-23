В МИДЕИ Молдовы дали рекомендации в связи ситуацией с коронавирусом в Италии

Во внешнеполитическом ведомстве Молдовы заявили, что диппредставительства страны в находятся в тесном контакте с итальянскими властями и пояснили, что делать гражданам республики, находящимся в этой стране.

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы рекомендует гражданам республики, находящимся в Италии, строго соблюдать рекомендации местных властей в связи со случаями заражения коронавирусом нового типа сразу в нескольких итальянских регионах.

"На данный момент посольство Молдовы в Риме вместе с генеральным консульством в Милане и консульством в Падуе находятся в постоянном контакте с итальянскими властями, которые уполномочены управлять ситуацией с коронавирусом. На данный момент не было получено никаких уведомлений о том, что среди заразившихся есть хоть один гражданин Молдовы", - сообщили в МИДЕИ.

Там также отметили, что не получено также никаких запросов на консульскую помощь от граждан республики.

На территории Италии граждане Молдовы могут обратиться за консульской поддержкой по следующим телефонным номерам:

Посольство республики в Риме: +39 3294421091;

Генконсульство в Милане +393206108989;

Консульство в Падуе +393805905331.

Также можно обратиться на "Горячую линию" МИДЕИ: 0 80 090990 (для звонков из Молдовы) и +373 22 788722 (звонки из-за границы).

Напомним, что в Италии находится одна из самых больших молдавских диаспор за границей.

Ситуация в Италии

Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет с мерами борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны.

По словам главы итальянского правительства, утверждение положения позволит главам затронутых вспышкой регионов "принимать дальнейшие меры, чтобы препятствовать отъезду из коммун, которые сейчас могут считаться очагами".

"Мы установим пропускные пункты, если будет необходимо, привлечем вооруженные силы", - отметил премьер.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 100 человек. Два человека скончались, а один был выписан после выздоровления. Случаи заражения зафиксированы в нескольких регионах Италии, наибольшее число зараженных – 89 человек - в Ломбардии.

Эпицентрами вспышки стал город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуи.

"В зонах вспышки будут запрещены въезд и выезд, за исключением определенных исключений, которые будут оцениваться в каждом конкретном случае. В этих районах уже предусмотрена приостановка рабочей деятельности, массовых мероприятий и учебы", - заявил Конте.

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