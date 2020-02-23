Особые меры: что делает Погранполиция Молдовы из-за коронавируса в Италии

Вспышка коронавируса в Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор за границей: в Погранполиции республики сообщили Sputnik, что внимательно смотрят за приезжающим из Италии гражданами.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Сотрудники Пограничной полиции Молдовы обеспечены перчатками, масками и дезинфицирующими средствами. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе структуры, комментируя вспышку коронавируса нового типа в ряде регионов Италии.

"Очевидно, что мы бдительны по отношению к приезжающим из Италии гражданам. Для личной защиты контрольно-пропускные пункты обеспечены перчатками, масками и дезинфицирующими средствами. Речь идет не только о КПП в Международном аэропорту Кишинева, но и обо всех пунктах пропуска", - отметили в Погранполиции.

Администрация Международного аэропорта Кишинева также предпринимает все необходимые меры по дезинфекции помещений главной воздушной гавани страны.

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Напомним, что в Италии находится одна из самых больших молдавских диаспор за границей. Граждане Молдовы часто возвращаются домой с помощью самолета.

МИДЕИ предупреждает

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы рекомендует гражданам республики, находящимся в Италии, строго соблюдать рекомендации местных властей в связи со случаями заражения коронавирусом нового типа сразу в нескольких итальянских регионах. Молдавское посольство и консульства находятся в постоянном контакте с итальянскими властями.

"На данный момент не было получено никаких уведомлений о том, что среди заразившихся есть хоть один гражданин Молдовы", - сообщили в МИДЕИ.

Там также отметили, что не поступило также никаких запросов на предоставление консульской помощи от граждан республики.

Ситуация в Италии

Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет с мерами борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны.

По словам главы итальянского правительства, утверждение положения позволит главам затронутых вспышкой регионов "принимать дальнейшие меры, чтобы препятствовать отъезду из коммун, которые сейчас могут считаться очагами".

"Мы установим пропускные пункты, если будет необходимо, привлечем вооруженные силы", - отметил премьер.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 100. Два человека скончались, а один был выписан после выздоровления. Случаи заражения зафиксированы в пяти регионах Италии, наибольшее число зараженных – 89 человек - в Ломбардии.

Эпицентрами вспышки стал город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуи.

"В зонах вспышки будут запрещены въезд и выезд, за исключением определенных исключений, которые будут оцениваться в каждом конкретном случае. В этих районах уже предусмотрена приостановка рабочей деятельности, массовых мероприятий и учебы", - заявил Конте.

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