В Кишиневе отметили 23 февраля: мероприятия прошли на мемориале – видео

В воскресенье, 23 февраля, на столичном мемориале "Вечность" возложили цветы к Вечному огню. В памятной церемонии приняли участие десятки людей.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Дата 23 февраля не значится в числе официальных праздников Молдовы, но в народе широко отмечается. Ежегодно памятные мероприятия проводятся по всей стране, в том числе на столичном мемориальном комплексе "Вечность" (Eternitate). Представители дипломатических миссий, аккредитованных в Молдове, члены Координационного совета российских соотечественников, ветераны и простые кишиневцы пришли на мемориал, чтобы поклониться памяти тех, кто ценой своих жизней защищал свободу и независимость Родины.

"В первую очередь хотел бы поздравить с Днем защитника отечества. Этот праздник уходит в историю создания нашего государства. По-разному назывался, но всегда его отмечали преимущественно мужчины, но в тоже время и все остальные", - заявил посол России в Молдове Олег Васнецов.

По его словам, этот день связан со всеми людьми, которые отдали свои жизни и с теми, кто стоит на страже стабильности и безопасности страны.

"Поэтому исторически так сложилось, что мы отмечаем этот день, этот праздник, который связан неразрывно с очень тяжелыми периодами истории - и с гражданской войной, страшной и тяжелой Великой Отечественной войной, 75-летие которой мы будем отмечать 9 мая, и с многими другими конфликтами, в которых участвовали и миротворцы-интернационалисты, и просто наши бойцы", - сказал дипломат.

Поэтому, как отметил посол, 23 февраля - очень важный праздник.

Председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович отметил, что эта дата вошла в историю, как праздник Советской Армии и Военно-морского флота.

"Сегодня в рамках независимых государств праздник отмечается в разных странах по-разному. Поэтому и называется День защитника Отечества. Для нас это, прежде всего, праздник сохранения воинских традиций", - сказал собеседник.

По его словам, 23 февраля на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе вспоминают воинов Красной Армии, которые погибли в борьбе против фашизма в годы Великой Отечественной войны.

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"Для меня лично это особый праздник, потому что мой дед был участником ВОВ и служил в Красной Армии. Мой отец был солдатом Советской Армии. Для меня это, прежде всего, история моей семьи, которую я чту, которую я помню и которую стараюсь передавать своим детям", - поделился Петрович.

Песни военных лет тихо звучали над мемориалом. Звучали как напоминание, как совесть, как память о людях, которые хотели, чтобы их дети и внуки никогда не страдали и были свободными.

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