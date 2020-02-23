Забастовка маршрутчиков в Кишиневе: о чем просят столичные власти

Противостояние маршрутчиков и примэрии: первые требуют повышения тарифа на проезд, а столичные власти заявляют - пока условия перевозки не улучшатся, никакого роста не будет. Однако уже утром 24 февраля жители Кишинева не смогут воспользоваться услугами маршруток.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. В понедельник, 24 февраля, жителям Кишинева и пригородов, а также гостям столицы придется запастись терпением, ведь добираться до работы будет тяжелее. Все потому, что водители маршруток выходят на забастовку с самого раннего утра. На такие меры перевозчики пошли в ответ на отказ кишиневских властей повысить тарифы на поездки до шести леев. Сейчас цена составляет три лея.

"Маршрутки" прекратят свою работу в понедельник, с самого утра, в зависимости от графика работы, установленного на каждом из маршрутов, кто-то с 05.00, кто-то с 06.00 до 10.00", - заявил Sputnik Молдова председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса.

Обращение столичных властей

Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан выступает категорически против повышения тарифа на проезд в маршрутках.

"Не вижу, почему сейчас они должны требовать повышение тарифа, так как все это время они ничего не делали, чтобы изменить условия", - подчеркнул Чебан.

Столичная администрация в воскресенье вечером выступила с обращением к гражданам, которые пользуются этим видом общественного транспорта.

"Чтобы избежать возможных опозданий жителям столицы рекомендуется заранее выходить из дома, чтобы добраться до работы или отвести ребенка в школу/детсад. Муниципалитет призывает граждан по возможности использовать троллейбусы и автобусы. Граждан, которые живут в зонах, где ездят маршрутки, и у которых есть личный транспорт, призывают в случае необходимости помочь коллегам, друзьям, близким добраться до города или до ближайшей остановки общественного транспорта", - сообщили в примэрии.

Как отметили в ведомстве, местные органы власти предпримут ряд мер, чтобы обеспечить пострадавшие районы общественным транспортом. Самые оживленные сектора города будут обеспечены дополнительными единицами транспорта. Кроме того, автобусы и троллейбусы будут ездить чаще.

"Примэрия Кишинева просит понимания и извинений у граждан за созданные неудобства", - отметили в городской администрации.

Ранее примар подчеркнул, что аргументы муниципалитета остаются теми же.

"Требуем перехода этого вида транспорта в законное поле, заключения новых контрактов по оказанию услуг с муниципалитетом, установления расценок в километрах, создания хороших условия в общественном транспорте, соблюдения условий и графика работы, принятия электронного налогообложения и введения единого электронного билета. Следовательно, до тех пор, пока этого не произойдет, примэрия не может повысить тариф", - отметил градоначальник.

Кроме того, по его словам, в муниципальном бюджете на 2020 год, который разрабатывался в прошлом году, финансовые средства для поддержки частных перевозчиков не предусмотрены.

Кишиневцы против повышения тарифа

Администраторы кишиневских маршрутных такси ранее говорили о том, что на сегодняшний день себестоимость одной поездки составляет 10 леев, но признали, что это довольно дорого для горожан. Поэтому перевозчики настаивают на планке в шесть леев. По их мнению, три лея - очень низкая такса, так как расходы на содержание транспортного средства высоки.

Жители Кишинева негативно восприняли требования водителей маршруток повысить тариф.

Ранее власти увеличили тариф на междугородние поездки, но при определенных условиях. В Минэкономики объяснили, какие требования должны выполнять перевозчики для применения новых тарифов.

С 1 февраля по 1 октября 2020 года на основе шахматного графика все транспортные средства должны пройти оценку, чтобы определить, в какую категорию комфорта они попадают. Процедура проводится на авторизованных станциях технического осмотра. Транспортные единицы, которые не соответствуют какой-либо из категорий комфорта, не допускают к обслуживанию регулярных рейсов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK