Список компенсируемых лекарств в 2020 году расширят

В последний раз список компенсируемых лекарств меняли в Молдове в феврале 2019 года. С тех пор он включает 148 международных наименований.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Список компенсируемых лекарств в этом году расширят. Такое заявление сделал в эфире радиостудии Sputnik Молдова вице-директор Национальной медицинской страховой компании Денис Валак.

На данный момент, по словам собеседника, анализируются документы, поданные экономическими агентами для пересмотра списка медикаментов "со скидкой".

"В прошлом году состоялось заседание Совета по компенсируемым медикаментам, где были приняты новые формы и дозы общих международных наименований лекарств, которые будут включены в список компенсируемых препаратов", - сказал Валак.

К примеру, как пояснил собеседник, если до сих пор существует только одна форма фирменного наименования - в таблетках, то в список будет включено такое же международное общее название, но в виде порошка.

В последний раз список компенсируемых лекарств расширялся в феврале 2019 года. С тех пор он включает 148 международных наименований.

Что надо знать, чтобы получить лекарства со скидкой:

Компенсируемые препараты выписываются семейными врачами, неврологами, психиатрами, эндокринологами, педиатрами и поставщики медицинских услуг по контракту о медицинском страховании.

Препараты выдаются на основе рецепта, который выписывается в трех экземплярах: один фармацевт возвращает обратно покупателю, второй передается в Национальную медицинскую страховую компанию, а еще один остается у врача.

У пациента, который хочет получить компенсируемые лекарства, обязательно должен быть оформлен полис медицинского страхования.

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