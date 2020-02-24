Молдавский премьер созывает заседание Комиссии по общественному здоровью

В ряде регионов Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор за границей, зарегистрирована вспышка коронавируса нового типа и уже есть три смерти - ситуацию обсудят в кабмине.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику проведет в понедельник заседание Комиссии по общественному здоровью по эпидемиологической ситуации.

Заседание намечено на 11.30.

В последние дни резко выросло число заболевших коронавирусом в Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор.

В Молдове приняты меры

Сотрудники Пограничной полиции Молдовы обеспечены перчатками, масками и дезинфицирующими средствами. Специалисты бдительно относятся к приезжающим из Италии гражданам.

Администрация Международного аэропорта Кишинева также предпринимает все необходимые меры по дезинфекции помещений главной воздушной гавани страны.

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Граждане Молдовы часто возвращаются из этой страны с помощью самолета.

МИДЕИ предупреждает

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы советует гражданам республики, находящимся в Италии, строго соблюдать рекомендации местных властей в связи со случаями заражения коронавирусом нового типа сразу в нескольких итальянских регионах. Молдавское посольство и консульства находятся в постоянном контакте с итальянскими властями.

"На данный момент не было получено никаких уведомлений о том, что среди заразившихся есть хоть один гражданин Молдовы", - сообщили в МИДЕИ.

Там также отметили, что не поступило также никаких запросов на предоставление консульской помощи от граждан республики.

Ситуация в Италии

Совет министров Италии в конце прошлой недели принял декрет о мерах борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны.

По словам главы итальянского правительства, утверждение положения позволит главам затронутых вспышкой регионов "принимать дальнейшие меры, чтобы препятствовать отъезду из коммун, которые сейчас могут считаться очагами".

"Мы установим пропускные пункты, если будет необходимо, привлечем вооруженные силы", - отметил премьер.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 150. Три человека скончались, а один был выписан после выздоровления. Случаи заражения зафиксированы в пяти регионах Италии, наибольшее число зараженных – более 100 человек - в Ломбардии.

Эпицентрами вспышки стал город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуи.

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