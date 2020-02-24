Бунт маршрутчиков - на руку таксистам: число заказов выросло в 3-4 раза

Пока одни водители столичных микроавтобусов бастуют, а другие, отбившись от коллег, работают как ни в чем не бывало, водители такси срывают куш.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Водители маршруток проводят в понедельник забастовку, правда не все. Некоторые из них все же вышли на работу.

Впрочем, ситуация с перебоями в следовании маршруток пошла на руку службам такси. Число заказов утром в понедельник достигло рекорда для буднего дня, превысив обычные показатели в 3-4 раза.

"По всему городу было 86 заказов. Сейчас 67. Это рекорд за последнее время. Обычно в это время 20 с лишним заказов", - рассказал корреспонденту Sputnik представитель одной из столичных служб такси.

По словам водителя, на дорогах с утра абсолютно обычная ситуация - местами пробки.

Собеседник предположил, что тариф в маршрутках могут повысить до 5 леев, а потом по цепной реакции поднимут цену за проезд в троллейбусах и автобусах.

"В такси тарифу расти уже некуда. Честно говоря, я за то, чтобы вернуться к прежней практике расчета – фиксированный тариф. Пассажирам невыгодно ездить за такие деньги, заказов мало, многие водители уходят", - отметил собеседник.

Владельцы личных автомобилей в социальных сетях массово предлагали помощь кишиневцам, чтобы они вовремя успели добраться до работы. Соответствующие сообщения стали появляться с воскресенья. Водители готовы помочь доехать из одного района города в другой.

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Администраторы столичных микроавтобусов ранее потребовали увеличить тариф за проезд с трех до шести леев, объявив до 10 утра забастовку в связи с тем, что кишиневские власти не соглашаются идти им на уступки.

Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан выступает категорически против повышения тарифа на проезд в маршрутках.

"Не вижу, почему сейчас они должны требовать повышения тарифа, так как все это время они ничего не делали, чтобы изменить условия", - подчеркнул Чебан.

Кишиневцы против повышения тарифа

Администраторы кишиневских маршрутных такси ранее говорили о том, что на сегодняшний день себестоимость одной поездки составляет 10 леев, но признали, что это довольно дорого для горожан. Поэтому перевозчики настаивают на планке в шесть леев. По их мнению, три лея - очень низкая такса, так как расходы на содержание транспортного средства высоки.

Жители Кишинева негативно восприняли требования водителей маршруток повысить тариф.

Ранее власти увеличили тариф на междугородние поездки, но при определенных условиях. В Минэкономики объяснили, какие требования должны выполнять перевозчики для применения новых тарифов.

С 1 февраля по 1 октября 2020 года на основе шахматного графика все транспортные средства должны пройти оценку, чтобы определить, в какую категорию комфорта они попадают. Процедура проводится на авторизованных станциях технического осмотра. Транспортные единицы, которые не соответствуют какой-либо из категорий комфорта, не допускают к обслуживанию регулярных рейсов.

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