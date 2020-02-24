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В ЦИК призвали проверить избирательные списки перед выборами в Хынчештах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200224/29298414/cec-prizvali-proverit-izbiratelnye-spiski-pered-vyborami-hincesti.html

Проверить правильность составления избирательных списков можно в электоральных бюро или на сайте Центризбиркома до 14 марта.

КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии сообщили в понедельник, что направили электоральным бюро избирательные списки по одномандатному округу №38, где 15 пройдут парламентские выборы.

"Просим избирателей в одномандатном округе №38 проверить правильность составления избирательных списков", - сказано в сообщении.

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Как пояснили в Центризбиркоме, на основе информации из Госреестра избирателей в списки включены все граждане, обладающие правом голоса и проживающие или прописанные рядом с конкретным избирательным участком.

"Количество избирателей на 44 участках для голосования составляет 61 тысячу 571", - добавили в ЦИК.

Согласно действующему законодательству, граждане могут обратить в электоральное бюро при избирательном участке, чтобы на основе подтверждающих личность документов запросить включения или исключения себя из списков, а также для исправления ошибок, допущенных при вводе данных о себе или других избирателях.

Проверить данные, как уточнили в Центризбиркоме, можно до 14 марта, в том числе онлайн на сайте ЦИК или на странице verifica.cec.md.

Почему пройдут выборы

Roman Mihăeș
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Кресло депутата по одномандатному округу в Хынчештах стало вакантным после того, как Александр Ботнарь сдал мандат, отдав предпочтение креслу примара (мэра) города Хынчешты.

В предвыборной гонке примут участие семеро кандидатов. За депутатское кресло поборются Ион Мереуцэ (Демократическая партия), Штефан Гацкан (Партия социалистов), Олеся Стамате (Партия "Действие и солидарность"), Виталий Балинский (Партия "Шор"), Дорин Киртоакэ (избирательный блок Unirea), Григоре Кобзак (независимый кандидат) и Анатолие Постолаки (ЛДПМ).

В день выборов на 15 избирательных участках проведут exit-poll.

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