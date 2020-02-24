Молдавский премьер рассказал о готовности страны противостоять коронавирусу

Меры, предпринятые в Международном аэропорту Кишинева и инфекционной больнице имени Тома Чорбэ: глава правительства рассказал, где будут находится на карантине приезжающие в страну граждане.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику заявил, что в республике приняты меры с учетом вспышки коронавируса нового типа в Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор за границей. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам еженедельного заседания руководства страны в понедельник.

"Сегодня обсудим, что сделано к данному моменту. Карантин, как было оговорено до сих пор, действительно предполагает наблюдение на дому указанных граждан. Нет возможности всех людей, которые пересекают госграницу, помещать в больницу на указанный срок. Так никто не поступает. Это делается, когда есть четкие подозрения, что человек заражен", - сказал премьер.

По его словам, в столичной инфекционной больнице имени Тома Чорбэ подготовлено все, что нужно.

"В аэропорту установлен термосканер. Сегодня там появится еще один. Все граждане, в первую очередь из Италии, будут проверяться через эти устройства", - подчеркнул глава правительства.

Он обратил внимание на специфику этого вируса. "Если раньше говорили, что инкубационный период – две недели, то сейчас – более 30, и не обязательно, чтобы у человека была температура. То есть существуют определенные сложности. Но в любом случае уже установлен термосканер", - заключил Кику.

На 11.30 понедельника запланировано заседание Комиссии по общественному здоровью по эпидемиологической ситуации. В нем примет участие глава кабмина.

В Молдове приняты меры

Сотрудники Пограничной полиции Молдовы обеспечены перчатками, масками и дезинфицирующими средствами. Специалисты бдительно относятся к приезжающим из Италии гражданам.

Администрация Международного аэропорта Кишинева также предпринимает все необходимые меры по дезинфекции помещений главной воздушной гавани страны.

Страх заболеть коронавирусом>>>

Граждане Молдовы часто возвращаются из этой страны с помощью самолета.

МИДЕИ предупреждает

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы советует гражданам республики, находящимся в Италии, строго соблюдать рекомендации местных властей в связи со случаями заражения коронавирусом нового типа сразу в нескольких итальянских регионах. Молдавское посольство и консульства находятся в постоянном контакте с итальянскими властями.

"На данный момент не было получено никаких уведомлений о том, что среди заразившихся есть хоть один гражданин Молдовы", - сообщили в МИДЕИ.

Там также отметили, что не поступило также никаких запросов на предоставление консульской помощи от граждан республики.

Ситуация в Италии

Совет министров Италии в конце прошлой недели принял декрет о мерах борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны.

По словам главы итальянского правительства, утверждение положения позволит главам затронутых вспышкой регионов "принимать дальнейшие меры, чтобы препятствовать отъезду из коммун, которые сейчас могут считаться очагами".

"Мы установим пропускные пункты, если будет необходимо, привлечем вооруженные силы", - отметил премьер.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 150. Три человека скончались, а один был выписан после выздоровления. Случаи заражения зафиксированы в пяти регионах Италии, наибольшее число зараженных – более 100 человек - в Ломбардии.

Эпицентрами вспышки стал город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуи.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK