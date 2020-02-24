Жесткое заявление примара Кишинева: что он пообещал маршрутчикам

Столичные власти не намерены уступать заинтересованным лицам, которые думают, что могут как-то повлиять на ситуацию с общественным транспортом в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан заверил, что повышения тарифа в столичных маршрутных такси не произойдет, пока не будет улучшено качество предоставляемых услуг. Так он ответил на забастовку маршрутчиков, некоторые из которых не вышли на работу в понедельник.

"Еще с пятницы был создан антикризисный штаб. Все эти дни мы обсуждали с главами разных управлений, как противостоять этой ситуации. Будьте уверены, что мы сделаем все, чтобы преодолеть созданную ситуацию. С 4 утра ответственные лица находятся на местах. Мы делали все возможное по этому вопросу, чтобы урегулировать проблему", - сказал Чебан на заседании муниципальных служб.

Градоначальник отметил, что столичные власти не намерены уступать заинтересованным лицам, которые думают, что могут как-то повлиять на эту ситуацию.

"Знаю, что многие граждане на нашей стороне. Повышения тарифа на проезд в микроавтобусах без создания лучших условий в этих транспортных средствах не произойдет", - подчеркнул примар.

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По его словам, аргументы столичных властей остаются прежними – тарифы в общественном транспорте не будут увеличены без повышения качества предоставляемых услуг.

"Это означает безопасный, комфортный и чистый транспорт, соблюдение графика, остановку в специально отведенных местах, выдачу билетов за проезд. Все это на данный момент не соответствует требованиям и стандартам", - пояснил градоначальник.

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Примар отметил, что требование администраторов маршруток, чтобы городские власти поддерживали этот вид транспорта возможно только при условии перехода в законное поле – подписание контракта по оказанию услуг с примэрией.

"Мы находимся в процессе переговоров по закупке 100 автобусов для обеспечения общественным транспортом столицы и пригородов. Инициировали серию проектов по общественному транспорту - единый билет, электронная система оплаты, отдельные полосы, ремонт остановок. Все в процессе", - сказал Чебан.

По его словам, в тоже время примэрия настроена на диалог с частными транспортными компаниями.

"Согласно бюджету на 2020 год, который был согласован в 2019-м, финансовых средств на поддержку частных перевозчиков нет. И, по моему мнению, не должно быть", - отметил градоначальник.

Чебан также рассказал, какие меры были предприняты муниципальными властями утром в понедельник.

"Было увеличено число единиц транспорта, которые до сих пор ездят по наиболее оживленным участкам, где обычно курсируют маршрутки. Известно, что 24 маршрута не вышли в рейс этим утром, а 19 вышли", - сказал Чебан.

Примар не исключил, что могут быть разорваны контракты с некоторыми перевозчиками. Кроме того, он порекомендовал правоохранительным органам обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Водители маршруток провели в понедельник забастовку, правда не все. Некоторые из них все же вышли на работу.

Владельцы личных автомобилей в социальных сетях массово предлагали помощь кишиневцам, чтобы они вовремя успели добраться до работы. Соответствующие сообщения стали появляться с воскресенья.

Администраторы кишиневских маршрутных такси ранее говорили о том, что на сегодняшний день себестоимость одной поездки составляет 10 леев, но признали, что это довольно дорого для горожан. Поэтому перевозчики настаивают на планке в шесть леев. По их мнению, три лея - очень низкая такса, так как расходы на содержание транспортного средства высоки.

Жители Кишинева негативно восприняли требования водителей маршруток повысить тариф.

Ранее власти увеличили тариф на междугородние поездки, но при определенных условиях. В Минэкономики объяснили, какие требования должны выполнять перевозчики для применения новых тарифов.

С 1 февраля по 1 октября 2020 года на основе шахматного графика все транспортные средства должны пройти оценку, чтобы определить, в какую категорию комфорта они попадают. Процедура проводится на авторизованных станциях технического осмотра. Транспортные единицы, которые не соответствуют какой-либо из категорий комфорта, не допускают к обслуживанию регулярных рейсов.

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