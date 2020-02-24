Коронавирус и Молдова: есть ли риски для страны

В столичной администрации обсудили тему коронавируса в мире, а также уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. В Молдове нет ни одного случая заболевания коронавирусом. Такие данные озвучила на заседании муниципальных служб в понедельник представитель управления социального обеспечения и здравоохранения мэрии столицы.

"На пограничных пунктах установлены санитарные фильтры для всех лиц, которые приезжают из-за рубежа. На данный момент риска для Молдовы нет", - сказала чиновница.

Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан в ответ на это выразил недоумение. "Я не знаю, как вы оцениваете риски. Честно. В Италии есть проблема. И мне очень сложно понять, каковы стандарты оценки этих рисков", - ответил Чебан.

Он обратился к подчиненным с тем, чтобы они следовали рекомендациям, которые были даны на международном уровне.

"Потому что эта ситуация произошла в странах, которые были подготовлены лучше нас. Если говорить об Италии, то мы должны понимать, что там находится много наших соотечественников, которые, возможно, на праздники вернутся домой. Поэтому давайте будем осторожны. Понимаю, что это не очень простой вопрос", - отметил Чебан.

Напомним, что в Италии находится одна из самых больших молдавских диаспор за границей. Граждане Молдовы часто возвращаются домой, пользуясь услугами авиалиний.

Ситуация с гриппом и ОРВИ в Кишиневе

За неделю в Кишиневе наблюдается спад заболеваемости ОРВИ и гриппом, но все равно эти показатели превышают более, чем на 40% данные за прошлый год. Об этом сообщила представитель управления социального обеспечения и здравоохранения.

"За неделю эпидемиологического надзора в Кишиневе наблюдается спад заболеваемости ОРВИ на 2,1%, а гриппом - на 8,2%. Однако уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями остается повышенным в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, то есть рост составляет 42,8%. Необходимо соблюдать меры по профилактике ОРВИ", - сказала чиновница.

В первую очередь она обратила внимание родителей на то, что если у ребенка есть признаки болезни, то приводить его в сад или школу не рекомендуется. "Обращайтесь к семейному врачу для получения лечения на дому или для госпитализации в случае необходимости", - отметила чиновница.

Меры надлежит предпринимать и в общественном транспорте. После каждого рейса следует проветривать транспортное средство и проводить дезинфекцию.

"Впереди - период праздников. Месяц март. И все же, нежелательно организовывать праздники с участием большого числа людей. Когда людей много, то есть риск быстрого распространения инфекции. В целом, рекомендуем гражданам не прикасаться грязными руками к любой части лица. Как можно чаще надо мыть руки мылом - при этом продолжительность процесса должна быть не меньше 30 секунд", - сказала представитель управления социального обеспечения и здравоохранения.

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