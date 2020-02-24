Стояногло хочет остановить давление на судей: что он планирует предпринять

После жалоб некоторых судей об оказываемом на них давлении, Генеральная прокуратура начала внутреннее расследование.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. В Генеральной прокуратуре рассмотрели обращение группы магистратов суда столичного сектора Чеканы о давлении на них прокуроров для принятия конкретных судебных решений.

Проверки показали, что в 2019 году Антикоррупционная прокуратура завела 62 уголовных дела о предполагаемых правонарушениях, совершенных судьями, 55 из которых - во второй половине прошлого года.

Впоследствии были выявлены две главные причины. Первая - инициированные по требованию депутатов уголовные дела о предполагаемых нарушениях при заполнении и подаче судьями ежегодных деклараций о доходах 2018 год. Вторая - уголовные дела, которые были заведены на основании жалоб прокуроров Антикоррупционной прокуратуры о незаконных действиях судей при вынесение приговоров, решений, заключений или постановлений, противоречащих закону.

Из 20 уголовных дел, зарегистрированных прокурорами по борьбе с коррупцией по этому вопросу, 11 касались действий и решений судей Апелляционной палаты Кишинева и суда сектора Чокана.

В результате проверок Генпрокуратура расценила часть уголовных дел, как "репрессивные меры против судей, которые не выносили решений, требуемых прокурорами".

В ведомстве это называют "вмешательством в осуществление правосудия".

"Несмотря на то, что впоследствии эти уголовные дела закрывались или не возбуждалось расследование, прокуроры "использовали средства для влияния на позицию судей", - отмечается в пресс-релизе Генеральной прокуратуры.

Также подчеркивается, что в некоторых случаях бывшее руководство Антикоррупционной прокуратуры обращалось в Высший совет магистратуры (ВСМ) и требовало привлечь к дисциплинарной ответственности некоторых судей.

В связи с этим генеральный прокурор Александр Стояногло потребовал у судей "не допускать подобной практики, пока по делу нет окончательного решения".

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