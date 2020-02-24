В Молдове объявили "желтый код" в связи с коронавирусом: что это значит

Коронавирус распространяется по миру, в частности, зарегистрирована вспышка в Италии: глава Минздрава Молдовы рассказала, какие меры предпринимаются в связи с этим в нашей стране.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Молдавские власти объявили "желтый код" из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор. Такое заявление сделала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

"Устанавливается "желтый код" на национальном уровне в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу и возможным риском возникновения ЧС в области здравоохранения", - сказала министр.

Что это значит простыми словами? Власти решили таким образом усилить взаимодействие между ответственными структурами. Каждое ведомство получит план действий. Как пояснила министр, "желтый код" подразумевает координацию усилий властей для предотвращения проникновения в страну коронавируса нового типа.

Запрет на въезд и выезд: в Италии борются со вспышкой коронавируса>>>

По словам министра, ответственность за это несут не только центральные власти, но и каждая из структур.

Глава Минздрава обратила внимание на то, что к настоящему моменту ВОЗ не рекомендует вводить ограничений для международных пассажирских и грузоперевозок.

Вот что Минздрав рекомендует ответственным структурам:

принятие мер по контролю за ситуацией в соответствии с положениями Международного санитарного регламента и рекомендациями ВОЗ; © Sputnik / Samvel Sepetchian Особые меры: что делает Погранполиция Молдовы из-за коронавируса в Италии

осуществление оперативного плана в случае ЧС на погранпостах по отношению к лицам, которые возвращаются из пострадавших стран;

активный поиск подозрительных случаев и ежедневный обмен информацией с Нацагентством общественного здоровья о гражданах с подозрением на коронавирус;

обеспечение доступа к лечению гражданам с подозрением на короновирус, выявленным при пересечении границы. Если люди отказываются от медпомощи, следует срочно оповестить Нацагентство общественного здоровья;

проведение уборки помещений для предотвращения распространения вирусных инфекций;

дипломатические миссии республики в других странах должны оповестить граждан республики о возможных рисках, о мерах предосторожности.

Рекомендации для граждан республики:

Избегать контактов с больными людьми; Стараться не бывать в местах массового скопления людей; Сразу же обращаться к врачу, если появились клинические симптомы - температура, затрудненное дыхание, насморк; Просить медпомощь на дому, что избежать контакта со здоровыми людьми; Избегать путешествий.

Ситуация на границах

Глава МВД Павел Войку отметил, что сотрудники Пограничной полиции находятся на передовой для выявления заразившихся вирусом и рискуют заболеть сами.

"Поэтому коллеги из Погранполиции обеспечены перчатками, масками и дезинфицирующими средствами, а также электронными градусниками, для проверки температуры. В аэропорту работает один термосканер, а уже после обеда их будет два. Предусмотрено помещение, которое может использоваться как изолятор для граждан с подозрением на заболевание", - отметил Войку.

По статистике через Международный аэропорт Кишинева в республику ежедневно въезжает порядка трех, трех с половиной тысяч человек, а через все погранпункты страны – от 22 до 26 тысяч граждан.

"Есть информация, что ожидается возвращение наших граждан из Италии на автобусах. Так что после аэропорта определенные риски есть и на КПП Леушены", - сказал глава Таможенной службы Сергей Бурдужа.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Молдове Игорь Поканевич отметил, что в Италии сообщают о быстром росте числа зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в последние дни.

"Беспокоит, что не все зарегистрированные случаи имеют четкие эпидемиологические связи - поездки в Китай или контакт с больными людьми. Органы здравоохранения Италии предпринимают меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса", - сказал Поканевич.

Он отметил, что представительство ВОЗ находится в постоянном контакте с Минздравом Молдовы, Национальным агентством общественного здоровья. "Основная работа - это координация, которая необходима в данной ситуации. Разрабатывается план реагирования. Был рекомендован активный эпиднадзор с ранним выявлением случаев и их отслеживанием. Лабораторные возможности в республике улучшены. Сейчас есть тест-система, которая дает возможность быстро определить наличие коронавируса нового типа", - добавил Поканевич.

Что будет с гражданами Молдовы, которые находятся в Италии

Факт распространения коронавируса в Италии не означает, что граждане Молдовы должны покинуть территорию этой страны, заявил глава Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ.

"Они должны следовать рекомендациям итальянских властей, министерства иностранных дел и европейской интеграции относительно правильности поведения и соблюдения правил гигиены. Во-вторых, все граждане, которые возвращаются в страну, будут приняты и должны следовать требованиям властей", - сказал Фуртунэ.

Количество умерших от коронавируса в Китае растет>>>

Глава правительства республики Ион Кику, подытоживая заседание, потребовал, чтобы все ответственные структуры были максимально мобилизованы.

"Обращаюсь к нашим гражданам, находящимся в Италии, которые хотят вернуться в Молдову, - это ваша страна, мы вас ждем. Но надо следовать всем тем рекомендациям, которые дают власти", - сказал Кику.

Ситуация в Италии

Совет министров Италии в конце прошлой недели принял декрет о мерах борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны.

По словам главы итальянского правительства, утверждение положения позволит главам затронутых вспышкой регионов "принимать дальнейшие меры, чтобы препятствовать отъезду из коммун, которые сейчас могут считаться очагами".

"Мы установим пропускные пункты, если будет необходимо, привлечем вооруженные силы", - отметил премьер.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 200. Пятеро человек скончались. Случаи заражения зафиксированы в пяти регионах Италии, наибольшее число зараженных – в Ломбардии.

Эпицентрами вспышки стал город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуи.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK