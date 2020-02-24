Последствия бури: ветер валил деревья и срывал крыши домов по всей Молдове

Заседания районных комиссий по чрезвычайным ситуациям, которые оценят нанесенный бурей ущерб, прошли в пострадавших от непогоды населенных пунктах Молдовы.

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Сильный ветер добавил работы спасателям и пожарным по всей стране. В Кишиневе, Бельцах, во многих районах Молдовы буря повалила старые деревья и повредила крыши домов. Ряд населенных пунктов остались без света.

В Ниспоренском, Каларашском и Сорокском районах спасатели выезжали на вызовы в связи с поваленным деревьями, сообщает генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

В городе Дурлешты сотрудникам экстренных служб пришлось убрать дерево, которое упало на остановку и заблокировало проезжую часть. А в городе Новые Анены пожарные разобрали вентиляционную трубу, которую снесло ветром с крыши предприятия.

В Унгенах порывы ветра повредили крышу пятиэтажного жилого дома. С крыши гимназии в селе Пиструень Теленештского района сорвано около тысячи квадратных метров металлочерепицы. Пострадала и крыша здания Политехнического колледжа в Бельцах, которая лишилась 53 листов покрытия.

На местах прошли заседания районных комиссий по чрезвычайным ситуациям, которые оценят нанесенный бурей ущерб.

Согласно данным, полученным от поставщиков электроэнергии и территориальных подразделений ГИЧС, из-за сильного ветра остаются без электричества 66 сел в Криулянском, Чимишлийском, Оргеевском, Теленештском, Каларашском, Новоаненском, Хынчештском, Рышканском, Флорештском, Единецком районах, а также в Гагаузии и в Кишиневе. В пострадавших населенных пунктах идут ремонтные работы.

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Спасатели предупреждают жителей страны об опасности пребывания под сухими деревьями и поврежденными зданиями. Нельзя наступать на оборванные кабели и провода, необходимо следить за детьми и воздержаться от сжигания сухой растительности и бытовых отходов.

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