Владимир Путин — самый популярный зарубежный лидер в Молдове

Сближение Молдовы с Российской Федерацией положительно оценивают, в общей сложности, 76 процентов опрошенных.

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Из всех зарубежных лидеров среди жителей Молдовы наибольшим доверием пользуется президент России Владимир Путин.

Это следует из результатов социологического опроса, проведенного IMAS.

На вопрос "Кто из зарубежных лидеров мог бы стать образцом для руководства нашей страны", из всех предложенных политиков большинство опрошенных выбрали президента России Владимира Путина. Его считают образцовым правителем 38% респондентов.

На втором месте оказалась канцлер Германии Ангела Меркель, которую считают примером 22% участников опроса. Президента Румынии Клауса Йоханниса хотели бы поставить в пример руководству Молдовы 9% респондентов.

Наименьшей популярностью среди жителей Молдовы пользуется президент США Дональд Трамп. Его готовы принять за образец правителя только 3% опрошенных.

Сближение Молдовы с Российской Федерацией положительно оценивают, в общей сложности, 76 процентов опрошенных. Из них сотрудничество с Россией оценили как "необходимое" 39%, а еще 37% респондентов назвали сближение с РФ "хорошим делом".

По данным IMAS, если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум по вступлению Молдовы в Евразийский экономический союз (Таможенный союз), то "за" присоединение к ЕАЭС проголосовали бы 45% респондентов, а "против" — 39%.

Если бы такой референдум проводился по вопросу вступления в Евросоюз, "за" проголосовали бы 60% опрошенных при 23% "против".

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Число желающих отдать свой голос за объединение с Румынией, по данным IMAS, составило 32%. При этом большинство - 54% заявили, что выступили бы "против" объединения с соседней страной.

Наименьшее доверие, судя по результатам опроса, жители Молдовы испытывают к НАТО. На референдуме по присоединению к Североатлантическому альянсу "за" проголосовали бы только 20%. Большинство опрошенных - 57% высказались бы категорически "против".

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