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Нагачевский: судьи должны нести ответственность за дела, проигранные в ЕСПЧ

© Depositphotos / JanPietruszka
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200224/29309308/nagachevskiy-sudi-dolzhny-nesti-otvetstvennosti-za-dela-proigrannye-v-espch.html

Министр юстиции заявил, что парламенту необходимо обеспечить правовую базу, которая позволит удалить коррумпированных судей из системы правосудия.

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Министерство юстиции и правительство в целом не откажутся от намерения наказать судей, по вине которых Республика Молдова проигрывает дела в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и выплачивает исковые суммы из государственного бюджета.

Fadei Nagacevschi
© Sputnik / Osmatesco
Министр юстиции Фадей Нагачевский напомнил:  в последние годы было возбуждено несколько дел против судей, из-за которых Молдова была вынуждена нести непредвиденные расходы.

Об этом заявил министр юстиции Фадей Нагачевский в эфире радио Sputnik Молдова.

По словам главы министерства, судьи, чья вина в проигранном деле будет установлена, должны понести наказание. Нагачевский отметил, что обеспечение правовой базы, позволяющей установить наказание для судей, выносящих заведомо неправомерные приговоры, является прерогативой парламента.

Европейский суд по правам человека.
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Глава минюста напомнил, что в последние годы было возбуждено несколько дел против судей, из-за которых государство было вынуждено нести непредвиденные бюджетные расходы, однако ни одно дело не было доведено до логического конца.

В ходе радиопрограммы "Power Logic" Нагачевский сообщил, что министерство юстиции опубликовало в понедельник, 24 февраля, сводку нарушений, выявленных Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) по делам против Республики Молдова.

Опубликованная сводка содержит и список лиц, чьи действия или бездействие привели к нарушению Республикой Молдова положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Министр юстиции заявил, что список проигранных дел хорошо известен, и что он лично участвовал в его составлении как юрист и эксперт по неправительственным организациям, начиная с 2003 года.

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Касаясь резонансного дела "Gemeni", министр юстиции отметил, что это сказал, что это "очень интересный случай". По его словам, министерство юстиции уведомило Генеральную прокуратуру о нарушениях, установленных ЕСПЧ по этому делу.

Напомним, что ранее премьер-министр Ион Кику распорядился сократить финансирование судебной системы на 70 миллионов леев за проигрыш Молдовы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Gemeni".

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