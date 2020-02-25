Молдова попала в топ-10 лучших винных направлений мира

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Молдова находится в рейтинге самых интересных направлений для гастрономического и винного туризма. Такие данные приводит портал Winerist.com.

По информации ведомства, наша страна привлекает туристов очарованием сел, невероятно вкусными вином и традиционными блюдами молдавской кухни. Фестивали, ярмарки, обычаи, коллекционные вина, винные подвалы, гостеприимство и национальный фольклор становится все более привлекательным для иностранных туристов.

"Эта небольшая, но прекрасно сформированная страна между Румынией и Украиной, привлечет внимание туристов своим очарованием благодаря своей истории, великолепной архитектуре и пейзажам", - сказано в сообщении портала.

Кроме того, по версии источника, Молдова – колыбель одного из старейших и самых интересных винодельческих регионов в Европе. На территории страны находится самый большой подземный погреб в мире. В республике насчитывается свыше 150 производителей вина.

"Неповторимая красота природы, невероятная местная кухня и вино, а также уникальное гостеприимство заставят любого посетителя почувствовать себя членом этой семьи", - сказано в сообщении.

Один из самых известных молдавских поваров Петр Кику в интервью радиостудии Sputnik Молдова отметил факт, что винодельческий и гастрономический сектор страны – это символ и визитная карточка республики. По его словам, молдавское вино приносит славу стране во всем мире, а традиционные блюда впечатляют туристов, которые посещают республику.

"Молдова – доступное направление с высоким уровнем гостеприимства. Действительно, увеличение значительного числа туристов связано с традициями, которые мы должны продолжать использовать, с молдавским вином, вкусными и разнообразными традиционными блюдами из каждого региона страны", - сказал собеседник.

В рейтинг Winerist.com находятся также Италия, Австралия, Франция, Португалия, Греция, Швейцария и другие страны.

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