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Посылки

Посылки из Италии: есть ли опасность заразиться коронавирусом

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (71)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200225/29311522/posylki-iz-italii-est-li-opasnost-zarazitsya-koronavirusom.html

В связи со вспышкой коронавируса в Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор, Sputnik Молдова узнал, представляют ли опасность посылки, которые пересылаются из стран, где бушует вирус.

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Опасности распространения коронавируса нового типа через посылки нет. Об этом заявила Sputnik Молдова пресс-секретарь Национального агентства общественного здоровья Олеся Кроитор.

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Анализы, проведенные международными лабораториями, показывают, что этот вирус не выживает на поверхности предметов, таких, как письма или посылки, сообщает sputnik.md.

Штаб-квартира ВОЗ в Женеве.
© CC BY 3.0 / Thorkild Tylleskar / WHO HQ main building, Geneva, from North
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Накануне молдавские власти объявили "желтый код" из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор. Такое заявление сделала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

Что это значит простыми словами? Власти решили таким образом усилить взаимодействие между ответственными структурами. Каждое ведомство получит план действий. Как пояснила министр, "желтый код" подразумевает координацию усилий властей для предотвращения проникновения в страну коронавируса нового типа.

В Италии зарегистрировано уже более 200 случаев коронавируса, несколько городов с населением более 50 тысяч человек оказались на положении карантина.

В Международном аэропорту Кишинева усилили контроль за прилетающими в страну пассажирами.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (71)

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