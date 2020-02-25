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Последствия сильного ветра в Кишиневе

Молдова во власти стихии: пожары и сорванные крыши

© Photo : Facebook / Ольга Склярова
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200225/29314167/posle-buri-spasateli-rabotayut-bez-otdykha.html

Самые частые случаи, зарегистрированные в период действия "желтого кода" - это уборка поваленных на крыши домов и автомобили деревьев, разрушение кровли на крышах зданий, отключение электрических кабелей, поврежденных ветром.

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Спасатели и пожарные устраняют последствия сильного ветра. За последние сутки сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) 87 раз отправлялись на вызовы, потушили 30 возгораний сухой растительности.

Самые частые случаи - это уборка поваленных на крыши домов и автомобили деревьев, разрушение кровли на крышах зданий, отключение электрических кабелей, поврежденных ветром.

Последствия сильного ветра в Кишиневе
© Photo : Facebook / Ольга Склярова
Последствия бури: ветер валил деревья и срывал крыши домов по всей Молдове

К счастью, пострадавших не зарегистрировано.

По данным поставщиков электроэнергии, к утру 25 февраля возобновлена подача электроэнергии во все пострадавшие от ветра села. 

Больше всего последствия ощущаются в населенных пунктах Каушанского, Теленештского и Оргеевского районов. Вмешательство спасателей потребовалось также в Ниспоренском, Сорокском, Каушанском, Комратском, Тараклийском, Криулянском и Новоаненском районах.

Во всех районах, пострадавших от неблагоприятных погодных условий, комиссии по чрезвычайным ситуациям продолжают оценивать материальный ущерб.

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Теги:
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