Во всеоружии: члены экипажей на рейсах двух авиакомпаний будут носить маски

Авиакомпании Air Moldova и Fly One усиливают меры защиты членов своих экипажей и пассажиров в связи с активным распространением коронавируса COVID-19 по всему миру.

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Члены экипажа всех рейсов компании Air Moldova будут носить маски и одноразовые перчатки.

"В случае проявления симптомов болезни мы призываем вас обратиться к бортпроводникам, чтобы получить маску", - сообщается в пресс-релизе перевозчика.

Для предотвращения и снижения рисков распространения коронавируса нового типа, стремительно распространяющегося по миру, усиливаются процедуры очистки и дезинфекции поверхностей в самолете, они подвергаются обработке после каждого полета.

Сотрудники Air Moldova призывают пассажиров уделять пристальное внимание инструкциям экипажа и заверяют, что бортпроводники готовы предоставить всю необходимую помощь во время полета.

Как сообщили в Международном аэропорту Кишинева, в авиакомпании Fly One также объявили, что "все члены экипажа (бортпроводники и пилоты) будут носить защитные маски на всех рейсах".

"Багаж пассажиров, в частности, из Италии обрабатывается на ленте антибактериальной жидкостью, после чего он передается пассажирам. Операторы багажа, представители хэндлинговой компании работают в масках и резиновых перчатках. Услуги по очистке самолетов выполняются только персоналом, защищенным резиновыми перчатками и респираторными масками, а воздушные суда прибывающие из стран с повышенным риском обрабатываются дезинфицирующим средством", - сообщили в Международном аэропорту Кишинева.

В понедельник, 24 февраля, молдавские власти объявили "желтый код" из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор. Такое заявление сделала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

"Устанавливается "желтый код" на национальном уровне в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу и возможным риском возникновения ЧС в области здравоохранения", - сказала министр.

В свою очередь, глава МВД Павел Войку отметил, что сотрудники Пограничной полиции находятся на передовой для выявления заразившихся вирусом и рискуют заболеть сами.

"Поэтому коллеги из Погранполиции обеспечены перчатками, масками и дезинфицирующими средствами, а также электронными градусниками для проверки температуры. Предусмотрено помещение, которое может использоваться как изолятор для граждан с подозрением на заболевание", - отметил Войку.

Пассажирам, которые возвращаются в страну с симптомами заражения вирусом COVID-19, необходимо срочно связаться с Национальным агентством общественного здоровья по телефону: 080012300.

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