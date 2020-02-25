В аэропорту Кишинева выявили пассажиров с высокой температурой

В Минздраве рассказали, в каком состоянии находятся граждане Молдовы, которые прибыли из-за границы и у которых в аэропорту Кишинева выявили высокую температуру.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. У двоих граждан Молдовы в ходе осмотра в Международном аэропорту Кишинева обнаружили высокую температуру. Об этом Sputnik Молдова заявила пресс-секретарь Пограничной полиции республики Раиса Новицки.

"Речь идет о рейсе Москва-Кишинев, который приземлился в 22.10. Выявлено два пассажира с температурой выше 38 градусов. Речь идет о наших соотечественниках. Медицинские работники аэропорта приняли решение оповестить Национальное агентство общественного здоровья. Данные граждане были доставлены в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ", - сказала собеседница.

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Однако позже выяснилось, что наши соотечественники не заражены коронавирусом. Об этом заявила Sputnik пресс-секретарь Минздрава Кристина Стратулат.

"Врачи осмотрели граждан, которые поступили из Международного аэропорта Кишинева. У них диагностирована простуда. Им назначили лечение и их выписали", - сказала Стратулат.

По ее словам, речь идет об уроженцах Кишинева и Тирасполя. Они отказались от госпитализации.

"Они сообщили, что не находились в контакте с зараженными коронавирусом нового типа людьми", - заявила собеседница.

Молдавские власти 24 февраля объявили "желтый код" из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор. Такое заявление сделала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

Что это значит простыми словами? Власти решили таким образом усилить взаимодействие между ответственными структурами. Каждое ведомство получит план действий. Как пояснила министр, "желтый код" подразумевает координацию усилий властей для предотвращения проникновения в страну коронавируса нового типа.

В Италии зарегистрировано уже более 200 случаев заражения коронавирусом, несколько городов с населением более 50 тысяч человек - в карантине.

В Международном аэропорту Кишинева усилили контроль за прилетающими в страну пассажирами.

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