Додон: из-за коронавируса нет роста числа граждан, возвращающихся из-за границы

Президент Игорь Додон: число возвращающихся в Молдову граждан не возросло на фоне новостей о коронавирусе.

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил во вторник, что число возвращающихся в Молдову из Италии или других стран граждан республики не возросло на фоне новостей о коронавирусе.

"Число соотечественников, которые возвращающихся из Италии или других стран, не возросло. То есть то, что говорилось, что может быть массивный рост тех, кто возвращается из пострадавших зон, не так. Этого повышения нет", - сказал президент.

Правительство страны держит руку на пульсе, контролирует ситуацию, в случае необходимости кабмин готов отреагировать мгновенно, уточнил президент. По его словам, если ситуация потребует более экстренных мер, Додон готов созвать Высший совет безопасности Молдовы.

"Хочу обратиться ко всем гражданам: не стоит впадать в панику, а политиков призываю не спекулировать на теме здоровья людей. Иногда провоцируемая паника бывает страшнее, чем реально-существующая ситуация. Следует отметить, что этот коронавирус более опасен для людей в возрасте. Среди детей и подростков до 15 лет не было зарегистрировано ни одного случая", - уточнил президент.

По словам Додона, граждане страны, возвращающиеся на родину из регионов мира, где зарегистрированы вспышки коронавируса, должны сообщать об этом, а государство и врачи готовы предоставить им всю необходимую помощь.

"Те, кто хочет сделать бизнес на невзгодах людей, заранее повышая цены на медикаменты, должны знать: мы следим за ситуацией. Не пытайтесь заработать на этой ситуации", - подчеркнул Додон.

Президент сообщил, что опасность распространения коронавируса является темой представляющей вопрос национальной безопасности. Додон также добавил, что вопрос здоровья граждан страны заслуживает того, чтобы президент следил за ситуацией и, если это потребуется, вмешался бы в нее.

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