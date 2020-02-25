Столичный транспорт будут дезинфицировать из-за угрозы коронавируса - детали

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Общественный транспорт столицы будет дезинфицироваться после каждого рейса. Инициатива о введении усиленных мер безопасности в условиях действия в Молдове "желтого кода" из-за риска заражения коронавирусом нового типа принадлежит столичному генпримару (мэру) Иону Чебану.
"Я распорядился, чтобы в общественном транспорте проводилась дезинфекция после каждого рейса, а в учебных заведениях учитывались международные рекомендации по этому вопросу", - написал Чебан на своей странице в Facebook.
Для информирования граждан о мерах индивидуальной защиты и предотвращения риска заражения коронавирусом с 26 февраля в муниципальном транспорте появится информационный материал, созданный министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.
"Призываю население соблюдать правила гигиены и рекомендации ВОЗ", - подчеркнул столичный градоначальник.
Рекомендуется:
- избегать контакта с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями; © Sputnik / Rodion Proca
- часто мыть руки, особенно после прямого контакта с больными людьми или окружающей средой, в которой они находятся;
- ограничивать поездки по городу;
- прикрывать рот во время кашля и чихания.
Чебан призвал граждан "быть осторожными и заботиться о здоровье - своем и окружающих".
В понедельник, 25 февраля, власти приняли решение усилить взаимодействие между ответственными структурами для предотвращения проникновения в страну коронавируса нового типа.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK