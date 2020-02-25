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Общественный транспорт

Столичный транспорт будут дезинфицировать из-за угрозы коронавируса - детали

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (75)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200225/29318341/cheban-rasporyadilsya-o-dezinfektsii-obschestvennogo-transporta-iz-za-ugrozy-koronavirusa.html

Примэрия муниципия Кишинев присоединилась ко всемирной кампании по информированию и предупреждению случаев заболевания коронавирусом.

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Общественный транспорт столицы будет дезинфицироваться после каждого рейса. Инициатива о введении усиленных мер безопасности в условиях действия в Молдове "желтого кода" из-за риска заражения коронавирусом нового типа принадлежит столичному генпримару (мэру) Иону Чебану.

"Я распорядился, чтобы в общественном транспорте проводилась дезинфекция после каждого рейса, а в учебных заведениях учитывались международные рекомендации по этому вопросу", - написал Чебан на своей странице в Facebook.

Для информирования граждан о мерах индивидуальной защиты и предотвращения риска заражения коронавирусом с 26 февраля в муниципальном транспорте появится информационный материал, созданный министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Призываю население соблюдать правила гигиены и рекомендации ВОЗ", - подчеркнул столичный градоначальник.

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Чебан призвал граждан "быть осторожными и заботиться о здоровье - своем и окружающих".

В понедельник, 25 февраля, власти приняли решение усилить взаимодействие между ответственными структурами для предотвращения проникновения в страну коронавируса нового типа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (75)

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