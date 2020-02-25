Лицо под маской: реальная опасность не коронавирус, а ограбление

В условиях, когда свирепствует новая опасная инфекция, очень многие носят на лице защитные повязки, чем пытаются воспользоваться преступники, чтобы "обмануть" видеокамеры.

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Молодой человек, спрятав лицо под маской, вошел в офис микрофинансовой фирмы, сотрудники организации даже не сразу поняли, что их грабят.

Угрожая ножом девушке-оператору, налетчик забрал из кассы 11 525 леев и спокойно вышел из офиса, не обращая внимания на видеокамеры.

Однако уловка не помогла преступнику, который в скором времени был задержан сотрудниками отдела уголовного розыска в Кишиневе.

Грабителем оказался 22-летний житель Каушанского района, который был ранее судим за аналогичное преступление.

Рецидивиста задержали в квартире его знакомого в столичном секторе Буюканы. При обыске в доме были обнаружены нож, перчатки, медицинские маски и мобильные телефоны.

Подозреваемый признал свою вину, ему грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.

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