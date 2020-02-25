Лицо под маской: реальная опасность не коронавирус, а ограбление

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Молодой человек, спрятав лицо под маской, вошел в офис микрофинансовой фирмы, сотрудники организации даже не сразу поняли, что их грабят.
Угрожая ножом девушке-оператору, налетчик забрал из кассы 11 525 леев и спокойно вышел из офиса, не обращая внимания на видеокамеры.
Однако уловка не помогла преступнику, который в скором времени был задержан сотрудниками отдела уголовного розыска в Кишиневе.
Грабителем оказался 22-летний житель Каушанского района, который был ранее судим за аналогичное преступление.
Рецидивиста задержали в квартире его знакомого в столичном секторе Буюканы. При обыске в доме были обнаружены нож, перчатки, медицинские маски и мобильные телефоны.
Подозреваемый признал свою вину, ему грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.
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