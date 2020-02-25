Глава Минздрава Молдовы о мерах по борьбе с распространением коронавируса

Министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну рассказала о том, какие профилактические меры предпринимаются для того, чтобы опасная инфекция не поразила Молдову.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Сейчас профильные контролирующие органы государства в состоянии с точностью установить: заболел человек коронавирусом или нет. Об этом сообщила министр здравоохранения труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

Она обратила внимание, что на данный момент в некоторых СМИ активно муссируется информация о том, что в стране уже есть случаи заболевания новым видом вирусной пневмонии, а информация, якобы, сознательно скрывается властями страны от общественности.

Думбрэвяну подчеркнула: по информации, имеющейся в распоряжении Национального агентства общественного здоровья и Минздрава страны, в Молдове не зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.

"Да, подозрения на этот вирус были, но они не подтвердились. Я благодарю граждан, которые своевременно сообщили специалистам об этих подозрениях", - уточнила Думбрэвяну.

По словам министра, сейчас есть граждане, которые сами обращаются с симптомами, которые вызывают у них тревогу. Жители страны хотят проверить – обоснованы или нет их страхи.

"При министерстве здравоохранения есть контрольный пункт, следящий в реальном времени за обращениями граждан во все медучреждения страны с похожими на вирус симптомами. Мы также сотрудничаем в этом плане и с Пограничной полицией, и с Таможенной службой. Мы также наладили взаимодействие с контрольными пунктами, которые созданы в странах, где зарегистрированы вспышки коронавируса", - сообщила глава Минздрава.

Думбрэвяну также сообщила, что контрольный пункт намерен работать в более расширенном формате, реагируя незамедлительно на каждый подозрительный случай, связанный с возможностью распространения коронавируса. Как пример она привела случай, произошедший в понедельник, когда сотрудники Пограничной полиции сообщили в Нациоанальный центр общественного здоровья о подозрении на коронавирус, однако этот диагноз не подтвердился в лабораторных условиях.

Министр заявила, что механизм контроля над ситуацией с возможностью распространения коронавируса в республике работает хорошо и позволяет принимать экстренные меры в случае подтверждения этого диагноза.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK