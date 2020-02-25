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Премьер: с 1 сентября - никаких мобильных телефонов во время занятий

© Sputnik / Natalya Seliverstova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200225/29320056/kiku-s-1-sentyabrya-nikakikh-mobilnykh-telefonov-vo-vremya-zanyatiy.html

С начала нового учебного года в учебных заведениях Молдовы грядут значительные изменения, о которых заявил глава кабмина Ион Кику.

КИШИНЕВ, 25 февраля, Sputnik. С 1 сентября 2020 года использование мобильных телефонов учениками во время уроков будет ограничено. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику на заседании расширенной коллегии Министерства просвещения, культуры и исследований.

"Доступ учащихся с телефонами во время занятий будет регулироваться, и для этого должны быть подготовлены надежные места для хранения", - сказал Кику.

В то же время он уточнил, что в этом году ”сумма, предназначенная для сферы образования, выросла примерно на 1 миллиард леев", подчеркнув, что повышенное внимание будет уделяться питанию детей в школах и детских садах.

Хакер за компьютером
© Fotolia / Peterzayda
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Премьер-министр поблагодарил команду министерства образования, культуры и исследований за вовлеченность и преданность делу, отметив, что образование является приоритетом правительства.

Кроме того, глава кабмина уточнил, что необходимо оценить деятельность научно-исследовательских учреждений и университетов, в частности эффективность управления имуществом, находящимся в их управлении.

Премьер также упомянул о проблеме отсутствия учебников в школах и о качестве образования в высших учебных заведениях. Он подчеркнул необходимость повышения эффективности инвестиций государственных средств в исследования, а также намерение правительства поддержать инфраструктуру молодежных центров.

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